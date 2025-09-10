Të paktën 8 civilë, përfshirë një fëmijë, u vranë në sulmet e reja izraelite në Rripin e Gazës

Të paktën 8 civilë, përfshirë një fëmijë, u vranë në sulmet e reja izraelite në Rripin e Gazës

Ushtria izraelite vrau tetë palestinezë dhe plagosi shumë të tjerë në Rripin e Gazës të mërkurën në mëngjes, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.

Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve “Wafa”, pesë persona u vranë në sulmet me dronë izraelitë në një tendë që strehonte palestinezë të zhvendosur në rrugën Al-Nasr në veriperëndim të qytetit të Gazës.

Dronët izraelitë goditën një tendë tjetër në afërsi të Spitalit Baptist Al-Ahli në qytetin e Gazës, duke rezultuar në vdekjen e një civili dhe disa të plagosur.

Një person humbi jetën dhe të tjerë u plagosën pasi avionët luftarakë izraelitë shënjestruan një apartament banimi në kampin e refugjatëve Bureij në qendër të Rripit të Gazës.

Një fëmijë palestinez u vra dhe shumë të tjerë u plagosën në një sulm me dron izraelit ndaj një tendë në Deir al-Balah.

Izraeli ka vrarë më shumë se 64.600 palestinezë në ofensivën brutale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka shtyrë popullsinë e territorit drejt urisë.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi ​​urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën e tij në enklavë.

MARKETING

Të ngjajshme

KRRE dhe ISHT thellojnë bashkëpunimin, do të veprohet për lëndët që lidhen me fushën e energjetikës

KRRE dhe ISHT thellojnë bashkëpunimin, do të veprohet për lëndët që lidhen me fushën e energjetikës

Banka Popullore: Lirohen pagesat e përditshme për qytetarët dhe kompanitë

Banka Popullore: Lirohen pagesat e përditshme për qytetarët dhe kompanitë

Ende ka zjarr në Drislla, zjarre aktive edhe afër Nikushtakut, Bullaçanit dhe në Tatesh dhe Elenkamen të Strugës

Ende ka zjarr në Drislla, zjarre aktive edhe afër Nikushtakut, Bullaçanit dhe në Tatesh dhe Elenkamen të Strugës

Ash: Qeveria e VMRO-VLEN e fut vendin me të dyja këmbët në “Botën Serbe”

Ash: Qeveria e VMRO-VLEN e fut vendin me të dyja këmbët në “Botën Serbe”

BDI: A po bëhet Maqedonia “Republika e tretë serbe”?

BDI: A po bëhet Maqedonia “Republika e tretë serbe”?

Nikollovski: LSDM përmes shërbimeve sekrete krijuan master pëlan në tre hapa për t’u ndaluar veprimi politik i VMRO-DPMNE-së

Nikollovski: LSDM përmes shërbimeve sekrete krijuan master pëlan në tre hapa për t’u ndaluar veprimi politik i VMRO-DPMNE-së