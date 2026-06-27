Të paktën 7 shtetas kinezë konfirmohen të vdekur nga tërmetet në Venezuelë

Të paktën 7 shtetas kinezë konfirmohen të vdekur nga tërmetet në Venezuelë

Të paktën shtatë shtetas të Kinës kanë humbur jetën nga tërmetet e fuqishme që goditën Venezuela më herët gjatë kësaj jave, transmeton Anadolu.

Siç raporton agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua, ambasada kineze në Venezuelë tha se po vazhdon të koordinohet me autoritetet lokale dhe të ofrojë ndihmë pas katastrofës, e cila ka shkaktuar viktima dhe dëme të mëdha.

Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës, Guo Jiakun, tha se Pekini do të dërgojë ndihmë humanitare emergjente dhe një ekip shpëtimi për të mbështetur përpjekjet e ndihmës në Venezuelë.

“Qeveria kineze dhe Shoqata e Kryqit të Kuq të Kinës do të ofrojnë ndihmë humanitare emergjente për Venezuelën”, u tha Guo gazetarëve në Pekin.

Ai shtoi se Kina do të dërgojë gjithashtu një ekip shpëtimi për të ndihmuar në operacionet e kërkim-shpëtimit dhe në ofrimin e ndihmës mjekësore.

Sipas të dhënave nga autoritetet, numri i viktimave nga dy tërmetet e fuqishme që goditën Venezuelën të mërkurën është rritur në 920, ndërsa numri i të plagosurve ka arritur në 3.360.

Operacionet e kërkim-shpëtimit po vazhdojnë në të gjithë vendin, ndërsa autoritetet druhen se numri i të vdekurve dhe të plagosurve mund të rritet edhe më tej.

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