Të paktën 6 të vdekur dhe 175 të plagosur pas sulmit iranian me raketë në qytetin jugor izraelit
Të paktën gjashtë persona humbën jetën dhe 175 të tjerë u plagosën pas një sulmi me raketë nga Irani të shtunën ndaj qytetit jugor izraelit Arad pranë Detit të Vdekur, sipas shërbimit të emergjencës “Magen David Adom”.
Sulmi shkaktoi gjithashtu dëme në të paktën 20 ndërtesa në Arad.
Përplasjet në rajon janë përshkallëzuar që nga fillimi i sulmeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur me sulme të përsëritura me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin dhe vendet e Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.