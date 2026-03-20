Të paktën 50 të plagosur nga zjarri në një fabrikë në Daejeon të Koresë së Jugut
Të paktën 50 persona u plagosën të premten, shumica rëndë, në një zjarr në një fabrikë për pjesë të automobilave në qytetin jugkorean Daejeon, transmeton Anadolu.
Sipas raportimit nga “The Korea Herald”, e cila ka cituar zyrtarët lokalë të zjarrfikësve, thuhet se zjarri shpërtheu në një objekt në zonën Munpyeong-dong.
Autoritetet e ngritën reagimin emergjent në fazën 2 menjëherë pas fillimit të zjarrit, duke mobilizuar burime nga stacionet aty pranë.
Të paktën 46 automjete zjarrfikëse dhe 115 persona u vendosën për të kontrolluar flakët.
Zyrtarët thanë se 35 nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë, ndërsa 15 kanë pësuar lëndime të lehta.
Ekipet e emergjencës vazhduan përpjekjet për ta vënë zjarrin nën kontroll dhe për të vlerësuar dëmet në vendngjarje. Shkaku i zjarrit nuk u bë i ditur menjëherë.