Të paktën 50 të plagosur nga zjarri në një fabrikë në Daejeon të Koresë së Jugut

Të paktën 50 të plagosur nga zjarri në një fabrikë në Daejeon të Koresë së Jugut

Të paktën 50 persona u plagosën të premten, shumica rëndë, në një zjarr në një fabrikë për pjesë të automobilave në qytetin jugkorean Daejeon, transmeton Anadolu.

Sipas raportimit nga “The Korea Herald”, e cila ka cituar zyrtarët lokalë të zjarrfikësve, thuhet se zjarri shpërtheu në një objekt në zonën Munpyeong-dong.

Autoritetet e ngritën reagimin emergjent në fazën 2 menjëherë pas fillimit të zjarrit, duke mobilizuar burime nga stacionet aty pranë.

Të paktën 46 automjete zjarrfikëse dhe 115 persona u vendosën për të kontrolluar flakët.

Zyrtarët thanë se 35 nga të plagosurit janë në gjendje të rëndë, ndërsa 15 kanë pësuar lëndime të lehta.

Ekipet e emergjencës vazhduan përpjekjet për ta vënë zjarrin nën kontroll dhe për të vlerësuar dëmet në vendngjarje. Shkaku i zjarrit nuk u bë i ditur menjëherë.

LSDM: Raporti i “Freedom House” tregon qartë se me VMRO-DPMNE-në liria e mediave po përkeqësohet

LSDM: Raporti i “Freedom House” tregon qartë se me VMRO-DPMNE-në liria e mediave po përkeqësohet

VMRO-DPMNE: LSM po i shërben LSDM-së, në vend që të mbrojë interesat e punëtorëve

VMRO-DPMNE: LSM po i shërben LSDM-së, në vend që të mbrojë interesat e punëtorëve

SHBA-ja godet rrjetin kibernetik iranian – Shqipëria mes vendeve të shënjestruara

SHBA-ja godet rrjetin kibernetik iranian – Shqipëria mes vendeve të shënjestruara

Krerët e Maqedonisë së Veriut urojnë Fitër Bajramin

Krerët e Maqedonisë së Veriut urojnë Fitër Bajramin

ESHS: Në Maqedoninë e Veriut, gratë jetojnë rreth 4.4 vjet më shumë se burrat

ESHS: Në Maqedoninë e Veriut, gratë jetojnë rreth 4.4 vjet më shumë se burrat

Katar, sulmet raketore iraniane ulin kapacitetin e eksportit të LNG-së me 17 përqind

Katar, sulmet raketore iraniane ulin kapacitetin e eksportit të LNG-së me 17 përqind