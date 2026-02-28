Të paktën 40 të vrarë nga një sulm izraelit mbi një shkollë vajzash në jug të Iranit
Të paktën 40 persona, përfshirë nxënëse, u vranë dhe 48 të tjerë u plagosën pasi sulmet izraelite vunë në shënjestër një shkollë fillore për vajza në qytetin Minab, në provincën jugore iraniane Hormozgan, transmeton Anadolu.
Duke cituar një zyrtar provincial, transmetuesi iranian IRIB tha se shkolla u godit gjatë sulmeve të mëhershme gjatë ditës. Nuk u zbuluan detaje të tjera rreth sulmit.
Sot herët, SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm të përbashkët ndaj Iranit, duke pretenduar se synojnë eliminimin e “kërcënimeve” të paraqitura nga autoritetet iraniane.
Video deklarata të ndara u publikuan nga kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan, Donald Trump, të cilat gjithashtu aluduan në mbështetjen për përpjekje për ndryshim qeverie në Teheran.
Irani i cilësoi sulmet si shkelje të sovranitetit, u zotua për përgjigje dhe nisi sulme hakmarrëse.
Zhvillimet ndodhën ndërkohë që Omani po ndërmjetësonte bisedime mes Washingtonit dhe Teheranit për programin bërthamor të Iranit, me raundin e fundit që u mbajt të enjten në Gjenevë.