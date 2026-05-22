Të paktën 4 të vrarë në sulmin izraelit ndaj qendrës së urgjencës në jug të Libanit
Katër persona u vranë sot në një sulm ajror izraelit që synonte një qendër reagimi ndaj emergjencave në qytetin jugor libanez Hanouiyeh, sipas autoritetit të Mbrojtjes Civile të Libanit, transmeton Anadolu.
Nuk u dhanë detaje të tjera menjëherë. Sulmi erdhi një ditë pasi një sulm ajror izraelit shkaktoi dëme të konsiderueshme në një spital në vendbanimin jugor të Tebnine.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Libanit NNA, dy persona u vranë dhe një i tretë u plagos pasi një avion luftarak izraelit goditi pranë spitalit Tebnine.
Të paktën 16 spitale janë dëmtuar në sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi, treguan shifrat e publikuara nga Ministria libaneze e Shëndetësisë.
Të dhënat zyrtare zbuluan se të paktën 116 persona janë vrarë dhe 263 janë plagosur në sulme që synojnë mjekët dhe ekipet e ambulancës gjatë së njëjtës periudhë.
Të paktën 3.089 persona janë vrarë, 9.397 janë plagosur dhe më shumë se 1.6 milionë janë zhvendosur që nga fillimi i sulmeve izraelite në mars, sipas zyrtarëve libanezë.