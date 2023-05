Të paktën 24 të lënduar, shumica prej tyre fëmijë – pasi një urë u shemb në Espoo të Finlandës

Të paktën 24 persona, përfshirë fëmijë në një udhëtim nxënësish, janë lënduar kur një urë e përkohshme në Espoo të Finlandës u shemb të enjten në mëngjes.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, disa individë ranë disa metra poshtë ndërsa ura “u lëshua” rreth orës 9:30 të mëngjesit.

Ura ishte e vendosur në Itätuulenkuja në lagjen Tapiola të Espoo.

Departamenti i Shpëtimit ka bërë të ditur se ata kishin pësuar lëndime të shkallëve të ndryshme, por askush nuk kishte pësuar lëndime të rrezikshme për jetën.

Shumica e të pranuarve kishin pësuar fraktura të gjymtyrëve, sipas autoritetit lokal shëndetësor HUS.

🇫🇮 Finland. Espoo

In Espoo Tapiola, there was an accident with a collapsed pedestrian bridge.

The majority of patients with injuries are associated with fractures of the limbs. 27 victims, most of them minors. pic.twitter.com/B2lZLyNXBy

— marina alikantes (@Marianna9110) May 11, 2023