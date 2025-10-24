Të paktën 20 të vdekur nga zjarri në një autobus në Indi
Të paktën 20 persona humbën jetën dhe shumë të tjerë u plagosën kur një autobus pasagjerësh u përfshi nga flakët në shtetin Andhra Pradesh në jug të Indisë, thanë zyrtarët, transmeton Anadolu.
Një autobus pasagjerësh që vinte nga qyteti jugor i Hyderabadit u përfshi nga flakët në Chinnatekur pranë Kurnoolit të premten herët, shkroi guvernatori i Andhra Pradeshit në kompaninë amerikane të mediave sociale X, ndërsa konfirmoi numrin e të vdekurve.
Zëvendëskryeministri i shtetit, Pawan Kalyan tha se autobusi u përplas me një biçikletë, duke shkaktuar që autobusi të merrte flakë dhe duke rezultuar në një aksident të tmerrshëm. Ai tha se ka udhëzuar autoritetet të marrin masa për të siguruar trajtim më të mirë mjekësor për të plagosurit në aksident.
Kryeministri indian, Narendra Modi tha se ishte “jashtëzakonisht i trishtuar” nga humbja e jetëve në aksident.
“Mendimet e mia janë me njerëzit e prekur dhe familjet e tyre gjatë kësaj kohe të vështirë. Lutem për shërim të shpejtë të të plagosurve”, tha ai.
Ky është incidenti i dytë në Indi brenda vetëm disa javësh që një autobus përfshihet nga flakët. Njëzet persona humbën jetën në fillim të këtij muaji kur një autobus pasagjerësh u përfshi nga flakët në shtetin veriperëndimor të Rajasthanit.