Të paktën 17 të vrarë, dhjetëra të plagosur nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Gjashtëmbëdhjetë anije u nisën nga portet tuniziane si pjesë e Flotiljes Globale Sumud për Gazën, një flotilje ndërkombëtare e gjerë me anije civile që synon të thyejë bllokadën izraelite mbi territor dhe të dorëzojë ndihma humanitare.
Khaled Boujemaa, anëtar i kontingjentit të Magrebit në Flotiljen Globale Sumud, i tha agjencisë Anadolu se 11 nga anijet u nisën nga porti i Bizertës në veri të Tunizisë, nga mbrëmja e së shtunës deri vonë të dielën.
Tre anije u nisën nga porti i Gammarthit në kryeqytet, ndërsa dy të tjera nga porti Sidi Bou Said pranë Tunisit, tha Boujemaa.
Të dielën, zëdhënësi Ghassan al-Hanshiri i tha gjithashtu Anadolu se dy anije u nisën nga porti i Gammarth-it drejt Gazës dhe “një anije e tretë tuniziane po përgatitej të nisej së shpejti”, duke theksuar se “aktualisht tetë anije tuniziane janë ankoruar në Gammarth”.
Ai theksoi se anije të tjera ende ndodhen në portin Sidi Bou Said, ndërsa anije nga Italia dhe Spanja tashmë janë nisur, dhe të gjitha do të bashkohen në Mesdhe gjatë rrugës së tyre për në Gaza.
Të shtunën, anija e parë e Flotiljes Globale Sumud u nis nga porti i Bizertës në Tunizi, së bashku me 18 anije nga porti Augusta në Siçili, drejt Gazës.
Sipas një korrespondenti të Anadolu dhe zëdhënësve të flotiljes, flotilja përfshin dhjetëra anije dhe qindra pjesëmarrës nga 47 vende arabe dhe perëndimore, mes tyre politikanë të njohur, artistë dhe parlamentarë.
Iniciativa filloi muajin e kaluar, me anije që u nisën nga Barcelona e Spanjës dhe Genoa e Italisë. Gjatë javës së kaluar, anije evropiane mbërritën në ujërat tuniziane për t’u bashkuar me homologët e Magrebit, përpara se të vazhdonin drejt Gazës. Organizatorët e përshkruan misionin si të paprecedentë, duke e krahasuar me përpjekjet e mëparshme të përfshira nga anije të vetme që u ndaluan nga Izraeli dhe pasagjerët e tyre u deportuan.
Ky konvoj është më i madhi i këtij lloji, me synimin për të sfiduar bllokadën dhe për të dërguar ndihma humanitare për palestinezët në Gaza, ku uria ka kapluar për shkak të mbylljes së gjatë të të gjitha pikave kufitare nga Izraeli.
Ushtria izraelite ka vrarë gati 65.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Gaza që nga tetori 2023. Bombardimet e pamëshirshme e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë shkaktuar uri e përhapje të sëmundjeve.