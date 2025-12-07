Të paktën 17 emigrantë gjendet të vdekur në një gomone gjysmë të fundosur pranë Kretës në Greqi
Autoritetet greke kanë nisur një hetim për një anije të fundosur me emigrantë në jug të Kretës, pasi një gomone gjysmë e fundosur me ajët u zbulua duke mbajtur trupat e 17 personave, transmeton Anadolu.
Anija, e përshkruar si pothuajse plotësisht e shfryrë dhe e mbushur me ujë, u gjet 36 milje detare në jugperëndim të qytetit Ierapetra nga një anije me flamur turk, e cila menjëherë njoftoi Rojën Bregdetare Greke.
Transmetuesi publik ERT raportoi se një varkë patrullimi që arriti në vendngjarje gjeti 17 migrantë të vdekur brenda gomones, përfshirë të rritur dhe të mitur.
Dy të mbijetuar, të moshës 16 dhe 20 vjeç, u shpëtuan në gjendje kritike. Sipas stafit mjekësor në Spitalin e qytetit Ierapetra, të dy të rinjtë treguan shenja hipotermie dhe kequshqyerjeje të mundshme.
Që atëherë, ata janë stabilizuar dhe po komunikojnë me mjekët. Autoritetet presin që dëshmia e tyre të hedhë dritë mbi kohën kur grupi kishte lëvizur dhe çfarë çoi në vdekjet masive.
Zyrtarët e portit po shqyrtojnë nëse gomonja ishte midis shtatë anijeve me emigrantë të parë së fundmi duke u drejtuar drejt Kretës.
Në rastet e tjera, pasagjerët u gjetën të gjallë dhe në gjendje të mirë shëndetësore, duke i shtyrë hetuesit të shqyrtojnë nëse një defekt mekanik, braktisja nga kontrabandistët ose ekspozimi i zgjatur ndaj kushteve të vështira kontribuan në tragjedi.
Trupat e 17 viktimave u transportuan në agim në Spitalin Universitar në Heraklion.
Për shkak të kapacitetit të kufizuar të morgut, trupat po ruhen në një kamion frigoriferik derisa të fillojnë autopsitë në ditët në vijim. Ekipet mjeko-ligjore do të përpiqen të përcaktojnë shkaqet e sakta të vdekjes për secilin individ.
Kombësitë e viktimave dhe të mbijetuarve nuk janë konfirmuar ende.