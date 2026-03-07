Të paktën 16 të vrarë dhe 35 të plagosur nga sulmet ajrore izraelite në lindje të Libanit
Ministria e Shëndetësisë e Libanit ka bërë të ditur se të paktën 16 persona janë vrarë dhe 35 të tjerë janë plagosur nga sulmet ajrore izraelite në Luginën Bekaa në lindje të vendit, transmeton Anadolu.
Duke cituar të dhënat e ministrisë, agjencia libaneze e lajmeve NNA raportoi se një seri sulmesh ajrore izraelite në qytetin Nabi Chit në Baalbek shkaktoi një bilanc paraprak prej 16 të vdekurish dhe 35 të plagosurish.
Agjencia raportoi se përleshje u zhvilluan në lartësitë e vargmalit lindor përgjatë kufirit libanezo-sirian në aksin Nabi Chit–Hamm, me qëllim zmbrapsjen e përpjekjeve për zbarkime izraelite.