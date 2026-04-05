Të paktën 13 të plagosur pasi një shofer i dyshuar i dehur përplaset në një turmë në SHBA
Të paktën 13 persona janë plagosur pasi një shofer i dyshuar i dehur është përplasur në një turmë në një festival në Louisiana në SHBA, transmeton Anadolu.
Sipas policisë, autoritetet thanë se një shofer që goditi disa këmbësorë gjatë një parade tregoi shenja të dëmtimit dhe kishte një nivel alkooli në gjak prej 0,137 për qind.
Policia arrestoi 57-vjeçarin Todd Landry, duke e akuzuar me 18 akuza për lëndime nga pakujdesia e shkallës së parë, së bashku me drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit dhe vepra të tjera penale.
Ekipet e emergjencës transportuan 13 viktima, përfshirë dy me avion, me disa që pësuan lëndime serioze, ndërsa zyrtarët thanë se incidenti nuk duket i qëllimshëm.
Incidenti ndodhi gjatë një festimi të Vitit të Ri në Louisiana Lao që shënonte Vitin e Ri Budist.