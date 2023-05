Të paktën 13 persona humbën jetën nga përmbytjet shkatërruese në Itali

Të paktën 13 persona kanë humbur jetën deri më tani pas përmbytjeve shkatërruese në verilindje të Italisë, njoftoi guvernatori rajonal.

Shirat e dendura të kësaj jave shkatërruan rajonin italian të Emilia-Romagna dhe shkaktuan dëme në vlerë prej disa miliarda euro ndërsa u godit rëndë bujqësia, raporton bbc.

Në zonën e përmendur janë përmbytur 42 komuna, ku janë shënuar 300 rrëshqitje dherash, kanë dalë prej shtatit 23 lumenj, si dhe janë dëmtuar ose shkatërruar 400 rrugë.

From severe drought to devastating flooding.

At least five people have died and many others are missing after heavy rain slammed Italy's northern Emilia Romagna region. The 2023 Imola GP has officially been cancelled by Formula 1. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/cQczzijzEV

— Nahel Belgherze (@WxNB_) May 17, 2023