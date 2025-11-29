Të paktën 116 të vdekur dhe 42 të zhdukur në përmbytjet në ishullin Sumatra të Indonezisë
Përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut në ishullin indonezian Sumatra kanë shkaktuar të paktën 116 të vdekur dhe 42 persona të zhdukur, njoftoi të premten Agjencia Kombëtare e Menaxhimit të Fatkeqësive (BNPB), transmeton Anadolu.
Shefi i BNPB-së, Suharyanto, tha se Sumatra e Veriut është provinca më e prekur. Ndërsa operacionet e reagimit ndaj fatkeqësisë kanë hyrë në ditën e katërt, kërkimet vazhdojnë të pengohen nga terreni i vështirë, rrugët e dëmtuara dhe kushtet e pafavorshme të motit.
“Deri më sot, kemi regjistruar 116 viktima dhe 42 persona ende të zhdukur”, tha Suharyanto në një konferencë për media të transmetuar në kanalin e BNPB-së YouTube, sipas “Jakarta Globe”, e cila raportoi gjithashtu se mijëra persona janë zhvendosur për shkak të motit të rëndë.
Shumë zona të prekura vazhdojnë të jenë të paarritshme dhe autoritetet shqetësohen se numri i viktimave mund të rritet.
“Ende ka vende ku nuk kemi mundur të hyjmë dhe ku treguesit për viktima të tjera janë mjaft të fortë”, paralajmëroi ai.
Ekipet e kërkim-shpëtimit po operojnë nga toka dhe ajri, megjithëse terreni i vështirë po e pengon përdorimin e makinerive të rënda.
Komunikimi me autoritetet lokale vazhdon për të siguruar përditësime mbi viktimat dhe për të adresuar nevojat kritike logjistike.
Zyrtarët u kanë bërë thirrje qeverive rajonale që të përshpejtojnë ngritjen e stacioneve mjekësore dhe kuzhinave publike në qendrat më të mëdha të evakuimit.