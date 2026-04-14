Të paktën 11 të vrarë në sulmet ajrore izraelite në jug të Libanit
Të paktën 11 persona u vranë dhe të tjerë u plagosën nga zjarri izraelit në Libanin jugor të martën, ndërsa Izraeli vazhdoi të përshkallëzonte sulmet e tij në të gjithë vendin arab, raportuan mediat libaneze, transmeton Anadolu.
Dy persona u vranë dhe një grua u plagos në një sulm ndaj një shtëpie në qytetin Arabsalim, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA) shtetërore.
Tre anëtarë të së njëjtës familje u vranë gjithashtu dhe një person u plagos pas një sulmi para agimit që synonte vendbanimin Sahmar në rajonin perëndimor Bekaa, tha agjencia.
Një sulm i veçantë shënjestroi qytetin bregdetar Adloun të martën herët, duke lënë tre persona të vdekur, tha agjencia.
Një tjetër sulm në vendbanimin Shebriha vrau një person dhe plagosi tre të tjerë, tha NNA.
Dy persona të tjerë u vranë kur një dron izraelit goditi një automjet në rrugën Msayleh-Nabatieh pas mesnatës, shtoi agjencia.
Lëndime u raportuan gjithashtu në sulmet që synonin vendbanimet Mahmudiyeh, Nabatieh al-Fawqa, Jabal al-Botm. Mansouri, Adloun dhe Deir Antar.
Në Tyre, sulmet izraelite goditën zonën midis fshatrave Ain Baal dhe Aaitit, të shoqëruara me hedhjen e flakëve ndriçuese mbi qytet dhe det, sipas agjencisë.
Media libaneze raportoi gjithashtu sulme ndaj më shumë se 10 shtëpive në jug të vendit, pa dhënë detaje rreth viktimave.
Ushtria izraelite ka zgjeruar ofensivën e saj ajrore dhe tokësore në të gjithë Libanin që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars, pavarësisht një marrëveshjeje armëpushimi që hyri në fuqi në nëntor 2024.
Sipas autoriteteve shëndetësore libaneze, të paktën 2.089 persona janë vrarë që atëherë dhe 6.762 të tjerë janë plagosur në sulmin izraelit.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, disa për dekada dhe të tjera që nga konflikti i mëparshëm midis tetorit 2023 dhe nëntorit të vitit pasardhës.