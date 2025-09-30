Të paktën 11 persona të vrarë në sulmet e reja izraelite në Rripin e Gazës, përfshirë një grua shtatzënë
Të paktën 11 palestinezë, përfshirë një grua shtatzënë dhe një fëmijë, u vranë në sulmet e reja izraelite në Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore, raporton Anadolu.
Sipas burimeve shëndetësore, një palestinez u vra dhe disa të tjerë u plagosën nga zjarri izraelit në kampin e refugjatëve Shati në qytetin e Gazës.
Që nga mëngjesi i së martës, ushtria izraelite ka bombarduar kampin e refugjatëve, ndërsa ka kryer edhe sulme ajrore në lagjen jugore Al-Sabra.
Sipas një korrespondenti të Anadolus, mjetet ushtarake izraelite u tërhoqën nga rruga Al-Jala pasi kishin vendosur trupa mbrëmjen e së hënës në një nyje kyç që lidh veriut me jugun e qytetit, një rrugë e përdorur nga civilët dhe ekipet mjekësore.
Një grua palestineze dhe gjashtë djemtë e saj u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën në një sulm izraelit ndaj një shtëpie në Deir al-Balah në pjesën qendrore të Rripit të Gazës.
Ushtria izraelite goditi gjithashtu një tjetër shtëpi në kampin e refugjatëve Nuseirat, duke plagosur disa civilë.
Një shtëpi e një familjeje palestineze u godit nga artiIeria izraelite në kampin e refugjatëve Bureij. Nuk kishte ende informacion për viktima nga ky sulm.
Në jug të Rripit të Gazës, një person, bashkëshortja e tij shtatzënë dhe fëmija i tyre u vranë kur ushtria izraelite bombardoi një tendë që strehonte civilë të zhvendosur në zonën Al-Mawasi në Khan Younis.