Të paktën 10 të vdekur nga përmbytjet që morën automjete dhe përmbytën shtëpi në kryeqytetin e Kenias
Të paktën 10 persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra automjete janë marrë nga ujërat pasi përmbytje të mëdha goditën kryeqytetin Nairobi të Kenias, pas reshjeve të dendura që shkaktuan daljen e lumenjve nga shtrati dhe përmbytjen e rrugëve kryesore, transmeton Anadolu.
Komandanti Rajonal i Policisë në Nairobi, George Seda, konfirmoi viktimat dhe paralajmëroi se numri i të vdekurve mund të rritet pasi disa persona rezultojnë ende të zhdukur.
Autoritetet thanë se ujërat e përmbytjeve përshkuan pjesë të qytetit gjatë natës, duke bllokuar drejtues automjetesh dhe duke detyruar banorët në disa zona të ecin në ujë ose të notojnë për të shpëtuar.
Policia tha se të paktën 71 automjete u morën nga ujërat teksa përmbytjet përfshinë zonat e ulëta të qytetit, duke i bërë rrugët të pakalueshme dhe duke paralizuar trafikun në disa lagje. Shumë shtëpi dhe biznese gjithashtu mbetën nën ujë pasi sistemet e kullimit nuk përballuan reshjet e dendura.
Përmbytjet kanë ndërprerë transportin dhe aktivitetin tregtar në disa pjesë të kryeqytetit, ndërsa disa komunitete raportojnë humbje të konsiderueshme pronash.
Ministri i Shërbimit Publik dhe Programeve Speciale, Geoffrey Ruku, tha se ka thirrur një takim urgjent të nivelit të lartë për të koordinuar reagimin e qeverisë ndaj fatkeqësisë dhe për të shqyrtuar masat për të ndihmuar banorët e prekur.
Përmbytjet dëmtuan gjithashtu infrastrukturën e energjisë elektrike, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë në disa zona pasi nënstacioni ‘South C’ u prek nga rritja e nivelit të ujit.
Autoritetet thanë se teknikët po punojnë për rikthimin e energjisë elektrike, ndërsa ekipet e emergjencës vazhdojnë të monitorojnë lumenjtë dhe kanalet e kullimit ndërsa reshjet vazhdojnë në kryeqytet.