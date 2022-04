Të njohurat dhe “të panjohurat” e konfliktit ruso-ukrainas

Duke qenë e rëndësishme në furnizimin e shumë vendeve me grurë dhe me burime të energjisë natyrore, konflikti ruso-ukrainas duket se po paraqet problematikë të veçantë në shkakun e krizave në shumë vende të botës, si rezultat i sanksioneve që Perëndimi ka vendosur kundrejt Rusisë. Krismave të saja po u dëgjohet jehona edhe mbi qiellin e Ballkanit në përgjithësi e mbi atë shqiptar në veçanti!

Shkruan: Hajrudin S. MUJA, Nju-Jork

“Na i jepni 22 minuta që ne t‘u japim botën” është një “histeri” e radio-stacionit “WINS”, e cila kaloj në “21 minuta” tek televizioni, që: “ne t’u japim botën”! Do të jemi me fat nëse marrim drejt lajmet e komunave më të afërme! Dhe, nëse kjo është “dritarja” përmes së cilës ne sot shohim botën, duhet të dimë çka jemi duke shikuar dhe përse vijnë tek ne përmes kësaj “dritareje”!? Ndërkaq, sikur gazetat të operoheshin prej zyrave të ndryshme, do të kishim dimensione të ndryshme informacionesh, por meqë thuajse të gjitha mediumet drejtohen prej “korporatave të fuqishme që mbajnë nën kontroll gjithçka që ne shohim e dëgjojmë” [Revista “Z”, Shtator 1998], kjo përbën problem në vetvete [Bagdikian: 1992/38]. Në situata të këtilla, një lajm i rëndësishëm edhe nëse nuk humbë, do të vonohet. Ron Insana i thoshte shikuesit të CNN-it se: “Shumica e popullit nuk e di se derisa ta kuptojë rrezikun në të cilin gjinden, gjithçka ka mbaruar” [Alterman: 2004/125]! Gjithë kjo për shkak se “flitet për ato që duhet të heshtet dhe heshtet për ato që duhet të flitet”[Takle: 2008]. Jorastësisht Gëte e lexonte gazetën pas një muaji, ndërsa Mimi Bird King pas njëzet vitesh [Bagdikian: 1992]. Përjashto këtu “gazetarët” e rrjeteve sociale, të cilët sapo kanë mësuar shkrim-lexim, kanë hapur “diapazonin e informimit” si në vargjet satirike të Gjokë Vatës: “S’ka ransi shkruen mrapsht a marë, A ke lek – bahesh shkrimtar”!

Përballë kësaj situate, shkencëtari politik Michael Parenti, me të drejtë nënvizonte se: “Media e performansave të lajmeve ditore nuk është e dështuar, por një sukses i madh i qëllimeve që kanë, puna e tyre nuk është informimi, por dezinformimi, jo për të vendosur demokracinë, por për ta penguar atë” [Parenti: 1999, ]! Kurrë më parë në histori nuk ka pasur kaq shumë rrjete informative dhe kaq pak informacion, sepse nuk është gazetari dhe as editori i gazetës, por “pronari ai që vendosë dhe kualifikon lajmin” [Johnson: 2001/63]. Si një grupi vogël njerëzish të pasur, ata nuk japin dot informacion të saktë, për shkak të manipulimit me realitetin dhe ruajtjes se pozitës që kanë [Bagdikian: 1992/127]. Në rrafshin “diplomatik” synohet të mbulohet një e vërtetë në lidhje me një ngjarje që tjetri nuk mund ta durojë. Kur e pyetën një ish-diplomat të OKB-së se “Si lindin luftërat?”, ai u përgjigj: “Diplomatët gënjejnë gazetarët dhe pastaj besojnë atë që lexojnë në gazeta”. Në konstatimin e Indro Montanellit, në Universitetin e Torinos në vitin 1997, kjo është “mynxyra më e keqe që mund të na ndodhë” [Gazeta Shqiptare, 15/04/2009].

Në rubrikën e opinioneve të gazetës prestigjioze “The New York Times” të datës 11 mars 1990, tekstualisht thuhej se: “Tani që vumë në gjumë komunizmin, duhet të shpikim një kërcënim tjetër të tmerrshëm” [Pipes: 2003/15]. Pas gjashtë vjetësh Fred Halliday, në librin “Islami dhe miti i konfrontimit” [New York, 1996] ishte më konkret: “Mbasi mori fund Lufta e Ftoftë, duket se rivalitete të tjera do ta zëvendësojnë atë dhe njëri prej tyre është ai midis Islamit dhe Perëndimit”, sipas Stewart Syme (2004) kjo do ta zëvendësojë “gogolin e komunizmit për të trembur ndërgjegjen perëndimore”. Këtë “gogol” e gjeti George Bush pas ngjarjeve ende të pandriçuara të 11 shtatorit 2001, kur tha se: “Amerika është në luftë me fashistët islamikë” [CNN, 10.08.2006]. Mediat botërore u mbushën me lajme, konstatime, analiza e opinione, të cilat në fund të gjitha dolën shterpe, por lufta plasi, vendet u shkatërruan dhe njerëzit vdiqën! Në gjithë botën, përfshirë edhe atë Shqipërinë e posa-zgjuar nga monizmi, u bënë “ekspertë” të situatës dhe organizuan “inkuizicion” kundër Islamit dhe muslimanëve.

Trazirat e Sirisë, Palestinës dhe Jemenit, që për një kohë të gjatë u përkrahën “nga bota e qytetëruar”, qoftë edhe me heshtje, sikur u bënë të parëndësishme dhe filluan të hiqen nga lajmet ditore, sepse erdhi një armik tjetër “i panjohur”, por global, me të cilin duhej të përballeshim. Të gjitha rrjetet mediatike të jepnin përshtypjen se jemi duke jetuar në kohën e “vdekjes së zezë” të mesjetës dhe se po afronte “fundi i botës”. Bizneset e vogla u mbyllën dhe falimentuan, korporatat e mëdha i mbanin konsumatorët në radhë për t’i furnizuar me sendet e nevojshme dhe për ta shtuar profitin e tyre në dhjetëra herë! Shumë njerëz i humbën vendet e punës për shkak se refuzuan t’i zbatojnë “urdhrat e të mëdhenjve” për marrjen e vaksinës! Njerëzit u gjobitën se u kapën në vendet publike pa maska! Fluturimet u anuluan! Bota u paralizua dhe u karantinizua! U la përshtypja se ky armik i padukshëm që e quajtëm pandemi do të qëndronte për herë në mesin tonë ose së paku derisa të gjendej një tjetër armik me të cilin duhet të përballemi. Ai duhet të kishte tri veti shtesë: të ishte i dukshëm, të ishte i rrezikshëm dhe të kishte mundësi që ekonomikisht ta gjunjëzojë botën. Në lidhje me të gjitha këto, dikush i radhiti në “teoritë e konspiracionit”, të tjerët e konsideruan si “vetë konspiracioni”!

Një ditë pasi tanket dhe trupat ruse e kaluan kufirin e Ukrainës më 24 shkurt (2022), lindi ky armik i rrezikshëm, për të cilin NATO u alarmua dhe shprehu shqetësimin e vet [NY Times, 5.03.2022]. Kjo shkaktoi reagime të mëdha në gjithë botën, mobilizoi “analistë” ku janë e ku nuk janë dhe bëri një rindarje të opinionit publik, për të përcaktuar se cili në të vërtetë është “engjëlli” dhe cili “djalli” në këtë konflikt, që mund ta çojë botën drejt një rendi të ri. Disa analistë madje kanë shprehur qëndrimin e tyre se kjo luftë nuk u përngjan luftërave të tjera, sepse është e projektuar për të shkaktuar kriza, për ta varfëruar botën dhe për të sjellë pasoja të mëdha e të paparashikueshme!

Në analizat e ditëve të para u dhanë skenarë parashikues për rrjedhat e ngjarjeve. Në skenarin e parë Rusia do ta pushtonte Ukrainën në ditët e para të luftës dhe do të vendoste në Kiev një qeveri kukull. Në të dytin ukrainasit do të organizoheshin në rezistencë, kurse Rusia do të tërhiqej e mposhtur. Në të tretin lufta do të dalë jashtë kufijve të Ukrainës dhe do të ndizet një konflikt i rrezikshëm ndërmjet Rusisë dhe NATO-s. Në skenarin e katërt, sanksionet kundër Rusisë do ta japin rezultatin e kërkuar, kurse Putini do të detyrohet të dialogojë me vendet perëndimore. Në skenarin e fundit, Rusia do të zhytet në një krizë të rëndë ekonomike, që do të shpie në revolta masive popullore dhe do ta rrëzojnë Putinin nga skena politike!

Së pari duhet të vështrohen me shumë kujdes studimet shkencore, të cilat ofrojnë bazë të qëndrueshme për t’i kuptuar shkaqet, si parakusht për njohjen e ngjarjeve të mëdha social-politike dhe historike të globit. Në fillim të vitit 1990-të, kur Sekretari i Përgjithshëm Sovjetik Mikhail Gorbachev u dakordua për bashkimin e dy Gjermanive, kërkesa e tij ishte që “Gjermania e ribashkuar të mos bëhej pjesë e aleancës Atlantike”. Në lidhje me këtë vlen t’i referohemi autorit Benn Steil në librin “The Marshall Plan – Dawn of the Cold War” [Plani Marshall – fundi i Luftës së Ftohtë (NewYork 2018)]. Steil-i shpjegon se anëtarësimi i Gjermanisë në NATO duhej të mbeste përherë i përjashtuar dhe me asnjë kusht zgjerimi i saj drejt Lindjes nuk duhej lejuar. Një udhëheqës sovjetik i asaj kohe e shihte si: “një organizatë të krijuar që në fillim për të qenë armiqësore ndaj Bashkimit Sovjetik”.

Pas rënies së Gorbaçovit dhe Bashkimit Sovjetik (1991), presidenti Boris Jelcin, gjatë një takimi në Kremlin (1995), i akuzoi SHBA-të dhe presidentin e atëhershëm, Bill Clinton, se po “mbillnin farat e mosbesimit”, duke tentuar anëtarësimin në NATO të vendeve që kishin qenë në “Paktin e Varshavës”. Kjo nuk ishte as më pak e as më shumë se “një tradhti ndaj popullit rus”. Steil-i e citon kreun e Shërbimit të Inteligjencës, Yevgeny Primakov, i cili më vonë do të bëhej ministër i Jashtëm dhe kryeministër, të ketë thënë se: “zgjerimi i NATO-s do të kërkonte një qëndrim më të fortë të mbrojtjes ruse”. Po kështu edhe politika e jashtme e Moskës e lëshoi alarmin së zgjerimi i NATO-s do t’i bënte “shtetet baltike dhe Ukrainën… një zonë të rivalitetit strategjik intensiv”.

Një vështrim krejt ndryshe na jep Kevin N. Mcauley, në studimin “Russian Influence Campaigns against the West-From the Cold War to Putin” [Fushatat e ndikimit rus kundër Perëndimit – nga Lufta e Ftohtë deri te Putini] të botuar në vitin 2016. Mcauley thotë se Rusia sovjetike dhe Putini kanë qenë në luftë me “Qytetërimin Perëndimorë” dhe kanë zhvilluar fushata ndikimi për ta dobësuar dhe minuar Perëndimin nga brenda. Akuza ngrihet rreth teknikave të reja të epokës së informacionit, që nuk ishin të disponueshme gjatë periudhës sovjetike, duke përfshirë internetin, rrjetet sociale, luftën e informacionit dhe operacionet kibernetike. Mcauley nuk merret me çështjen e NATO-s, por e akuzon Rusinë për “luftë kibernetike” në fushata të kombinuara, por të fshehta, me qëllim të përgatitjes dhe mobilizimit të popullatës ruse për operacione të mundshme ushtarake. Mcauley e akuzon Putinin dhe pushtetin e tij në favor të Moskës për të shkaktuar përplasje me Perëndimin. Për më shumë – thotë Mcauley: “Perëndimi duhet ta ketë parasysh se është i përfshirë në një konflikt me Rusinë dhe Presidentit Putin”.

Një tjetër pikëpamje paraqitet në librin “Putin’s World – Russia Against the Westand with the Rest” [Bota e Putinit – Rusia kundër Perëndimit dhe me të tjerët] (2019)], ku autorja Angela Stent ka dhënë shpjegimin e saj se si arriti Rusia të ngjallet në skenën botërore: “Jo për faktin se vetë Putini është një strateg i madh, por për shkak të shpërqendrimit të Perëndimit me problemet e veta të brendshme dhe për shkak të ambivalencës së SHBA-ve për të vepruar si superfuqi”. Për më shumë është shqetësimi i Putinit për të kaluarën e trazuar të vendit dhe bindjen e tij se Perëndimi është përpjekur t’i mohojë një vend në tryezën e Fuqive të Mëdha, që nga shpërbërja e BRSS-së. Ish Sekretarja e Shtetit, Madeleine K. Albright, është shprehur se ky libër “ofron një ‘dritare’ të rëndësishme në një nga sfidat kryesore gjeopolitike të kohës sonë”. Duke qenë e lënë të rivalizuar në hartat e pushtetit euroaziatik, Angela Stent-i sugjeron në përmbyllje që të “jemi të mençur dhe të presim të papritura”. Të ngjashme qenë së fundi edhe konstatimet e fundit e Macron-it se: “e keqja më e madhe ende s’ka filluar” dhe ato të Stoltenberg-ut se: “do të ketë përleshje shumë më serioze”.

Të tri veprat e cituara më lart merren në vështrimin e përgjithshëm Lindje – Perëndim dhe jo konkretisht me problemin e Ukrainës të përfshirë në këtë konflikt. Për ta kuptuar më mirë zanafillën e problemit, ne duhet ta kujtojmë janarin e vitit 1990, kur më shumë se 400.000 njerëz u kapën si një zinxhir njerëzor rreth 400 milje nga qyteti perëndimor i Ivano-Frankivskderi në Kiev, duke valëvitur flamurin ukrainas blu dhe të verdhë, që ishte ndaluar nën sundimin sovjetik. Pas shpalljes së pavarësisë (1991), Ukraina, që gjendet në Europën Lindore midis Rusisë dhe vendeve anëtare të BE/NATO, mbeti rezerva e tretë më të madhe bërthamore në botë dhe vendosi zyrtarisht marrëdhënie me aleancën Atlantike (1992). Në dhjetë vitet e presidencës së Leonid Kuchma-s, Ukraina u shndërrua nga një republikë sovjetike në një shoqëri kapitaliste. Në vitin 2000 presidenca e tij tronditet nga skandali për urdhër të vrasjes së një gazetari, por qëndroi në pushtet edhe për katër vite të tjera. Në vitin 2004, zgjedhjet presidenciale i fitoj mbështetësi i Putinit – Viktor Janukoviç, por mes akuzave për manipulim. Revolta popullore bëri që të shkohet në zgjedhje për herë të tretë, kur fitoj Jushçenko, i cili bashkë me kryeministren Julia Tymoshenko në vitin 2008 u përpoqën ta fusnin Ukrainën në NATO.

Presidenti i SHBA-së, George W. Bush, e mbështeti anëtarësimin, por Franca dhe Gjermania e kundërshtuan pas pakënaqësisë që shprehu Rusia. Më 2011 prokuroria e Ukrainës hapi hetime penale kundër Timoshenkos për korrupsion, duke e shpallur fajtore për “shpërdorim pushteti” dhe e dënoi me shtatë vjet burg. Ky u konsiderua si një lloj grusht shteti nga ana e SHBA-së, e cila në mënyrë ilegale zhvendosi një president të zgjedhur duke e zëvendësuar me një “kukull” të Hillary Clintonit, Viktoria Nuland-it, Joe Biden-it dhe Barack Obama-s. Më pastaj në vendin e tij erdhi komediani dhe aktori Volodymyr Zelensky, i cili i kërkoi udhëheqjes së NATO-s anëtarësimin, gjë që do të kërkonte miratimin unanim të 30 shteteve që e përbëjnë organizatën.

Tani kemi një botë të ndarë. Është e majta ekstreme që e sulmon NATO-n si një organizatë imperialiste dhe beson se ka një qëllim për ta minuar Rusinë, prandaj ndajnë qëndrime antiperëndimore, të cilat po përdoren nga rrjetet mediatike [Antisemitism Studies, #2/2019, f. 291-316]. Është pastaj e djathta ekstreme, që e dëshiron Putinin si një udhëheqës të fortë në një fushatë të gjerë për ta zgjeruar sferën e influencës ruse [NY Times, 14.01.2022] ose ndoshta për ribashkimin e Bashkimit Sovjetik [WSJ, 21.02.2022]. Ka dhe një grup të tretë ndërmjet të majtëve dhe të djathtëve, të cilët nuk bëjnë asnjë dallim midis Ukrainës dhe Rusisë. Për më tepër, ata e konsiderojnë të njëjtin “planxhi” në shërbim të krijimit të situatës shqetësuese. Perëndimit i duhej një konflikt i tillë për ta shpëtuar atë nga përçarja dhe degradimi, kurse Putinit për ta shpëtuar veten nga inferioriteti. Këta mendojnë se Ukraina duhet të bëhet një shtet neutral dhe t’i braktisë aventurat e NATO-s, që Fuqitë e Mëdha ta ndalojnë Soros-in, Biden-in, Zelensky-n dhe “bandën e tyre hebraike” që të ndërhyjnë në Europën Lindore. Përndryshe, Rusia mund ta shpërbëjë Ukrainën, të krijojë “Novorussiya” në Detin e Zi dhe ta vendosë hegjemoninë e saj. Ka edhe të tillë që mendojnë se është vetë Amerika që e provokoi këtë luftë dhe është po ajo që ka dëshirë të zgjasë sa më shumë. “Lotët e krokodilit” për katastrofën humanitare të shkaktuar atje janë vetëm “skena teatrale” për të fituar simpatizantë, sepse është po ajo që ka shkaktuar aq shumë katastrofa humanitare në gjithë botën. Një grup i tyre sjellin teori konspirative, të cilat shkojnë aq larg, sa ta krahasojnë me Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore, me rezultatin e shifrave të përbashkëta “sekrete” më 1968 nga dita e fillimit [28+7+19+14, 1+9+19+39 dhe 24+2+20+22]. Këta predikojnë se, në një kohë të afërt, shtetet e Perëndimit do të përçahen dhe bota do të zhytet në një konflikt të ri. Hëpërhë, të gjitha këto hyjnë ne teoritë e konspiracionit.

Disa analistë të politikës mendojnë se lufta e Putinit në Ukrainë ka për objektiv përfundimtar “forcat e jashtme”, përkatësisht SHBA-në, të cilat i quajti “perandoria e gënjeshtrës”. Në vizionin e tij, pas rënies së Bashkimit Sovjetik, SHBA-ja dhe aleatët e saj “u përpoqën të na shtypin, të na mposhtin dhe të na zhdukin… Ne e kujtojmë këtë dhe nuk do ta harrojmë kurrë”. Me këtë ai bëri të ditur se ndërmarrja e Rusisë në Ukrainë nuk është thjesht një ”konflikt lokal”, por si një hakmarrje e tij kundër Perëndimit në përgjithësi dhe SHBA-së në veçanti. Fjalimin e tij gjysmë-orësh Putini e përmbylli me kërcënimin se: “Kushdo që përpiqet të na pengojë do të përballet me pasojat e atij lloji me të cilat nuk është përballë kurrë në historinë e tij”. Ai nuk specifikoi se cila mund të ishte mbështetja dhe nëse “mbështetje” e konsideronte edhe ofrimin e qindra milionë dollarëve që SHBA-të ia dhanë Ukrainës vitin e kaluar, si ndihmë ushtarake për ta ndihmuar Ukrainën “nga një pushtim i mundshëm rus”. [Times, 24 shkurt 2022].

Amerika nuk mund të ketë të drejtë ta zgjerojë influencën e saj deri në kufijtë e Rusisë dhe prandaj ajo do të ishte mirë të mësojë nga këshillat e rëndësishme politike të intelektualëve, si George Keenan, Henry Kissinger dhe John Mearsheimer, të cilët kanë thënë për një kohë të gjatë se: “Zgjerimi i NATO-s në lindje do ta çojë botën në katastrofë”. Tensionet, dita-ditës, vijnë e shtohen. Ndërsa presidenti amerikan Joe Biden shpall Putinin “kriminel të luftës” [WSJ, 17.03.2022] dhe kushtëzon zgjidhjen e konfliktit përmes “Luftës së Tretë Botërore” ose me çmimin që Rusia duhet të paguajë “për shkeljen e të drejtës ndërkombëtare”, zyrtarët e Rusisë kërcënojnë se: “Stacionin Hapësinor [Roscosmos] nga orbita do ta rrëzojmë mbi kokat tuaja”, duke aluduar në SHBA-në dhe Europën. Kina, Irani dhe vendet e tjera po vëzhgojnë dhe qëndrojnë larg nga kjo lojë e rrezikshme ose po presin për ndonjë mundësi të disponueshme përfitimi[Atlantic, 7.03.2022]. Vetë Putini është shprehur disa herë se “nuk do të ndalet deri të arrijë objektivat e parapara”, që në konstatimin e “ekspertëve” janë marrja në kontroll e brigjeve veriore të Detit të Zi, ndryshimi i hartës gjeografike dhe ristrukturimi organizativ i OKB-së.

Krahas arsyeve politike të Putinit, u dëgjua fuqishëm edhe zëri i patriarkut të Rusisë Kirill, i cili nga Katedralja e Krishtit Shpëtimtar në Moskë, e justifikoi luftën në Ukrainë si një luftë të ortodoksisë së krishterë kundër dekadencës perëndimore, të promovuar nga regjimi i Zelensky-t: “Kjo është një luftë për ruajtjen e krishterimit kundër promovimit të modeleve mëkatare antikristiane të jetës që na sollën paradat e homoseksualëve”, tha ai. Ky duhet luftuar si: “një mëkat i dënuar nga Fjala e Perëndisë”. Ai kërkoi rezistencë kundër “vlerave” të përdala: “Nëse njerëzimi pranon se mëkati nuk është një shkelje e ligjit të Zotit dhe nëse njerëzimi pajtohet me këtë lloj sjelljeje njerëzore, atëherë qytetërimi njerëzor do të përfundojë këtu”. Deklarata e Kirillit i dha shkas Alessandro Trocino-s, i cili për “Corrieredella Sera” konstatoi se “ajo që po luftohet është gjithashtu një luftë fetare” ose të konstatimit të Antonello De Oto në Formiche, se: “Konflikti i Ukrainës nuk përfaqëson vetëm zgjidhje politike, por edhe të një problemi të identitetit fetar”.

Në fakt, çështja fetare në Ukrainë paraqet një problem më vete. Besimtarët ortodoksë të Kishave të Moskës dhe Kievit numërojnë rreth 140 milionë nga gjithsej 220 milionë që janë në botë. Në vitin 2018 ngjau një përçarje historike që çoi në krijimin e Kishës Autoqefale të Ukrainës, e cila u njoh nga patriarku ekumenik i Konstantinopojës – Bartolomeu, të cilin Kirilli e shkishëroi dhe i ndërpreu marrëdhëniet me të. Ndërsa kisha autoqefale përfaqësohet nga Epifanij, në Kiev ekziston edhe një kishë ortodokse ende e varur nga Moska, që përfaqësohet nga mitropoliti Onufrio, tanimë i distancuar nga Rusia. Ka edhe një kishë “Greko-Katolike”, që udhëhiqet nga kryepeshkopi Sviatoslav Schevchuk. Përveç kësaj pati, edhe zëra se Zelensky po përgatitej të nënshkruante një lloj konkordati me Selinë e Shenjtë, duke lënë disi në hije shumicën ortodokse.

Madje, edhe vetë Izraeli, që deri tani i ka shkelur të gjitha rendet ndërkombëtare, përmes ministrit të Jashtëm, Yair Lapid, e dënoi “sulmin rus” mbi Ukrainën si “shkelje serioze e rendit ndërkombëtar” [The NewYorker, 28.02.2022]. Kjo deklaratë e kompromentoi Izraelin në vështrimin e Ehud Olmertit, i cili u shpreh: “Si mund t’i dënojë Izraeli rusët, kur ata vetë e mohojnë të drejtën e një populli tjetër për vetëvendosje për pesëdhjetë e pesë vjet?” [The NewYorker, 28.02.2022]. Edhe pse Ukraina është shtëpia e rreth 200.000 banorëve që kualifikohen për nënshtetësinë izraelite të migrimit dhe në krye të saj qëndron hebreu Zelensky, nga Izraeli vijnë zëre të dyshimta. Në kryetitullin e gazetës ”Haaretz”, Allison Kaplan Sommer shkroi se “Nuk do të më shqetësonte nëse Perëndimi do të merrte goditje në prapanicën e tij – Izraelitët në anën e Putinit”, ndërkohë që një numër i konsiderueshëm i tyre kanë mbështetur me kujdes një qasje neutrale, për arsye strategjike, për të mos dëmtuar interesat që kanë me Rusinë [Haaretz, 2.03.2022]. Për më shumë, në Rusi jetojnë rreth 175.000 hebrenj, mesin të cilëve edhe oligarkë miliarderë. që kanë qenë afër Putinit, por që kanë investuar në Izrael. Më i shquari prej tyre është manjati i naftës, Roman Abramovich, i cili kohëve të fundit dha një kontribut prej dhjetë milionë dollarësh për muzeun e Holokaustit “Yad Vashem” në Jerusalem. Ambasadori i Ukrainës në Izrael – Yevgen Korniychuk, i tha “Times-it” se Izraeli “po përpiqet ta kuptojë se ku gjendet në këtë fushë shahu” [The New Yorker, 28.02.2022].

Media po e “bombardon” audiencën perëndimore me pamje raketash e predhash të artilerisë që përplasen në ndërtesat e banimit, helikopterë në flakë, refugjatë që rrjedhin përtej kufirit, burra trupmëdhenj me uniforma që pozojnë nga vendet e djegura dhe tanke e automjete luftarake të këmbësorisë [NY Times, 5.03.2022]. Aty-këtu gjendet ndonjë fotografi që nuk i përket as vendit as kohës, siç qe ajo fotografia e vitit 2020 në shpërthimin e Bejrutit që ia “shitën” lexuesit si “pamje nga Ukraina”.

Ukraina është “shtëpia” e shtatë vendeve të mbrojtura nga Lista e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe veçohet për disa vende nga vizitorët, përfshirë Katedralen Shën Sofia të Kievit, qendrën historike të Lvivit, kishën unike të drurit në Karpate dhe pyjet e ahut që i rrethojnë ato. Është vendi i fatkeqësisë bërthamore vdekjeprurëse të Çernobilit (1986), zonë brenda së cilës janë një numër qytetesh të braktisura që tërheqin interes nga vizitorët. Është “Tuneli i dashurisë”, i rrethuar me harqe të gjelbra të formuara nga pemë në të dyja anët e linjës hekurudhore me një binar, një ambient romantik që tërheq shumë çifte. Stacioni “Arsenalna” i Metrosë së Kievit është më i thelli në botë – 105.5 metrash. Ukraina, po ashtu, është prodhuesja më e madhe e farave të lulediellit (e ndjekur nga Rusia) dhe vend ideal për rritjen e grurit dhe kulturave të tjera ushqimore, e quajtur edhe si “shporta e bukës së Europës” [India Times, Feb 24, 2022].

Analistët gjithnjë e më shpesh po merren me qëndrimin e Kinës, që mund të bëhet një faktor gjeopolitik me të cilin Rusia mund të bashkëpunojë [WSJ, 21 shkurt 2022], me gjithë problemet që ka me Tajvanin. Duke zgjedhur nga dy të këqijat, atë që është më pak e keqe, Rusia madje mund të pranojë që të bëhet “vasale” e Pekinit. Ato mund të bashkëpunojnë ngushtë për t’ia hequr Amerikës privilegjin e sistemit monetarë në tregun global [WSJ, 14.03.2022]. Një qëndrim krejt tjetër mban Edward Fishman, i cili mendon se sanksionet që Perëndimi ka vendosur do të rezultojnë në largimin e kompanive perëndimore nga Rusia, por Kina nuk do t’i lejojë vetes të zëvendësojë gjithçka që Perëndimi i ka ofruar Rusisë, për shkak të tregjeve të saj të lulëzuara me Shtetet e Bashkuara dhe Europën [Atlantic, 7.03.2022]. Turqia, duke qenë anëtare e NATO-s, por edhe në një pozitë jo të mirë në këtë konflikt, hëpërhë mund të përfitojë. Dihet se linja e “Korridorit Verior” të transportit që lidh Azinë me Europën është bërë e pasigurt, kurse linja e “Korridorit Jugor” është më pak e preferuar, për shkak të embargove kundër Iranit dhe konflikteve në Lindjen e Mesme. Ato parashohin që “Korridori i Mesëm” të vitalizohet dhe t’i sjellë Turqisë dhe Azerbajxhanit përfitime të mëdha. Këtë konstatim e ka dhënë analisti i marrëdhënieve ndërkombëtare të Azerbajxhanit – Orhan Bagirov, mendim që e përkrahu edhe analisti Valeri Çeçelashvili i Gjeorgjisë. Ky korridor ka pasur një përfitim prej 780 miliardë dollarësh vetëm në vitin 2019.

Nga ana tjetër, mbështetja e Europës për gazin natyror rus po i minon përpjekjet për të paraqitur një front të përbashkët kundër saj. Gjermania, duke ndjekur interesat e saj të ngushta, jo vetëm që heziton të dërgojë armë, por gjithashtu ka anuluar përpjekjet e shteteve të NATO-s, si Estonia, për të dorëzuar armë të prodhimit gjerman në Ukrainë. Analistët thonë se mbështetja gjermane në gazin natyror rus – që përbën gjysmën e të gjitha importeve të gazit të saj – e shpjegon më mirë hezitimin e Berlinit për ta tërhequr zemërimin e Kremlinit [NY Times, 5.03.2022]. Franca mbështet një strategji europiane për t’u angazhuar në një dialog më të gjerë me Rusinë, ndërkohë që Britania e Madhe, e cila shumicën e importeve të gazit natyror e merr nga Katari, është lidhur më afër me Uashingtonin, duke dërguar pajisje ushtarake në Ukrainë dhe duke bërë thirrje për sanksione më të ashpra.

Duke qenë e rëndësishme në furnizimin e shumë vendeve me grurë dhe me burime të energjisë natyrore, konflikti ruso-ukrainas duket se po paraqet problematikë të veçantë në shkakun e krizave në shumë vende të botës, si rezultat i sanksioneve që Perëndimi ka vendosur kundrejt Rusisë. Krismave të saj po u dëgjohet jehona edhe mbi qiellin e Ballkanit në përgjithësi e mbi atë shqiptar në veçanti! Të lodhur e të dërmuar nga periudha dyvjeçare e Covid-it, ata po përballen me të tjera problematika të cilat kërkojnë kujdes dhe përgjegjësi.

Ekspertët pohojnë se Shqipëria është në një varësi indirekte nga tregjet e Rusisë dhe Ukrainës, nga të cilat importon 50% të sasive vjetore të drithërave. Pjesën tjetër e importon nga Serbia, Rumania, Bullgaria dhe nga fermerët vendas në vetëm 250.000 tonë grurë në vit. Në kushtet e luftës dhe ndërprerjen e eksportit të grurit nga Bullgaria dhe Serbia, kërkesat për rezerva gruri janë rritur dhe, si pasojë, kanë sjellë rritjen e çmimeve në tregun e brendshëm. Shqipëria po përpiqet të importojë grurë nga Franca, Hungaria dhe Rumania në një kohë kur çmimi i grurit në bursë është rritur nga 295 në 345 dollarë, përveç kostos së transportit detar! Ndonëse nga Rusia importon vetëm 12% të naftës, edhe atë që e importon nga Italia është me origjinë ruse që vetëm se përpunohet në Itali. Kjo ka ndikuar që në tregun vendas nafta të shënojë shifra rekorde çmimesh.

Ekonomia shqiptare do të pësojë rënie si pasojë e çmimeve të larta të lëndëve të para. Ulja e vëllimit tregtar nga situatat e pasigurta do të shkaktojnë rënie investimesh dhe do të ndikojnë negativisht në ekonomi. Do të ketë rritje çmimesh në lëndët e tjera minerale, si ato të hekurit, çelikut dhe aluminit që janë importuar nga Rusia. Sektori i turizmit do ta ndjejë peshën e mungesës së turistëve nga Ukraina dhe Rusia, të cilët vitin e kaluar përbënin 12%, duke qenë grupi i dytë më i madh pas polakëve. Mungesa e të ardhurave nga strukturat akomoduese hoteleri-restorante do të kenë gjithashtu pasoja negative.

Shqiptarëve duhet të mos u ngjasë sikurse në kohën e monizmit, kur u deshën pesëdhjetë vjet për ta kuptuar se ajo “parajsa tokësore” e Enver Hoxhës kishte qenë vetë Ferri! Ata duhet të vetëdijesohen dhe të mos bëjnë asnjë veprim eksperimental që mund t’i çojë drejt ndonjë konflikti. Ata duhet të marrin mësim nga një rrëfim të cilin e pati treguar Fan Noli, në fjalimin e tij të mbajtur në vitin 1963 në SHBA. Një herë, kur Noli u bë kryeministër, nga mërzia e madhe për hallet e shtetit, një ditë po i binte fyellit. Ndërkohë, një i moshuar që po kalonte aty pari e pyeti: “Si venë punët e Shqypnisë”? Plaku e vërejti e i tha: “Ç’të them, kur kryeministri i bie fyllit, imagjino si mund të jenë punët e Shqypnisë”.