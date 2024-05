Te Milan ndryshojnë sërish mendje për trajnerin, një ish-interist në krye të listës

Tema e trajnerit të ri te Milan është më shumë se delikate. Drejtuesit janë me “shpatulla pas muri” pasi zgjedhja e tyre duket se ka nevojë edhe për miratimin e tifozerisë kuqezi, që vendosi “veton” kur erdhi fjala për Julen Lopetegui. Tashmë, në fokusin kryesor të Milan është trajneri i Portos, Sergio Conceicaio.

Ky i fundit e njeh mirë ambientin në Itali duke qenë se në të kalurën e tij si futbollist është aktivizuar me Inter, por edhe me Lazion e Parmën. 49-vjeçari, pritet të mbajë ditët e ardhshme një takim me presidentin e sapozgjedhur të Portos, Andre Villas Boas. Conceicao rinovoi kontratën deri në vitin 2028, por ishte një marrëveshje me ish-presidentin Pinto Da Costa.

Ndaj, Conceicao ka shansin që të lirohet nga detyra me klubin portugez nëse gjen gjen dakordësinë me Villas Boas. Ideja për të trajnuar Milanin e “josh”, teksa në një sondazh të tifozerisë së Milan, Conceicao gëzon mbështetje të lartë dhe preferohet para patriotit të tij, Fonseca.

Megjithatë, drejtuesit e Milan do të studiojnë të gjitha alternativat deri në fund pasi në listë është edhe trajneri i Portugalisë, Roberto Martinez, Mark Van Bommel si dhe Maurizio Sarri që për momentin nuk duket i bindur për stolin e kuqezinjve.

