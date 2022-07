Të mësuarit në mënyrë digjitale – një sfidë për kohën tonë

Studimet moderne të shek. 20 tregojnë se termi “E-learning” (Electroniclearning) ose mësimi në mënyrë elektronike është shfaqur në vitin 1999, kur kjo fjalë u përdor për herë të parë në një seminar të zhvilluar në Los Anxhelos të Amerikës mbi Computer-based training (CBT) ose mbi trajnimin përmes kompjuterit. Pas këtij termi, terma të tjerë nisëm të shfaqen mbi të tilla studime, si “Online learning” (Mësimi në rrjet) dhe “Virtual learning” (mësimi në mënyrë virtuale).

Shkruan: Ermal BEGA, Tiranë

Mënyrat e ndryshme të mësimit, në përgjithësi, dhe ato në mënyrë digjitale, në veçanti, sigurisht që mund të konsiderohen nga sfidat e shekullit 21, me të cilat përballen disiplina të ndryshme mësimore dhe të cilat janë në kundërshtim të plotë me ato të shekullit 20, por edhe më herët. Metodat, stilet dhe strategjitë e mësimdhënies, mësimit dhe kryerjes së kërkimit po ndryshojnë me shpejtësi. Ato po ndryshojnë dita-ditës dhe, në fakt, mund të konsiderohen si shumë të paarritshme për shumë njerëz në pjesë të ndryshme të botës.

Teknologjia moderne për shumë njerëz po shfaq madhësinë e informacionit që duhet të krijohet dhe shfrytëzohet, llojet e njohurive dhe aftësive të kërkuara për analizimin, sintetizimin, përzgjedhjen dhe shpërndarjen e tyre, dhe në fund duke u siguruar që burimet e kapitalit njerëzor të rriten.

Ky punim ka si synim që të prezantojë një përshkrim mbi mënyrën e të mësuarit sot, në epokën digjitale, duke e treguar atë si një sfidë me probleme të shumta për kohën tonë, duke marrë parasysh edhe studimet islame në këtë aspekt, duke i dhënë një qasje të veçantë.

Në lidhje me këtë temë janë bërë studime të shumta dhe ende po bëhen, si dhe janë shkruar libra të ndryshëm, duke qenë kritikë në lidhje me sistemin e kompjuterizuar të të mësuarit në kohën tonë, sistem i cili po ndryshon shpesh në kohën tonë, duke mos pasur një bazë të fortë.

Ne këtu do të hedhim një vështrim mbi këto çështje në një këndvështrim mbarëbotëror, por duke u përqendruar në fund të këtij punimi në studimet islame në kohën e revolucionit digjital.

Origjina botërore e mësimit në mënyrë digjitale

Ashtu si çdo gjë dhe çdo veprimtari që e ka burimin e vet, po ashtu edhe studimi në mënyrë digjitale ka historinë dhe burimin e vet. Megjithatë, parimet pas të mësuarit në mënyrë elektronike, jo në mënyrë të drejtpërdrejtë, siç jemi mësuar deri tani nëpër shkolla dhe universitete, janë faktuar gjatë historisë dhe ka fakte të cilat dëshmojnë se format e hershme të e-learning kanë nisur që nga shekulli 19.

Shumë kohë para se të niste interneti, kurset në distancë janë zhvilluar për t’u ofruar studentëve arsimim mbi tema ose zanate të veçanta. Në vitet 1840-të, Isaac Pitman u mësoi nxënësve të tij stenografinë përmes korrespondencës. Kjo formë e shkrimit simbolik u krijua për të përmirësuar shpejtësinë e shkrimit dhe ishte e popullarizuar në mesin e sekretarëve, gazetarëve dhe individëve të tjerë, që bënë shumë shënime duke marrë ose duke shkruar. Pitmanit, i cili ishte një mësues i kualifikuar, iu dërguan detyrat e përfunduara me postë dhe ai më pas u dërgonte studentëve të tij më shumë punë për të përfunduar, duke përdorur të njëjtin sistem. Por, me përparimin e shpejtë të teknologjisë dhe me përparimin në sistemet e të mësuarit, mësimi në mënyrë digjitale gjithnjë e më tepër po përqafohet nga masat.

Në vitet e ’80-ta disa individë nisën të kenë kompjuter në shtëpi dhe ata nisën që, përmes sistemit në rrjet, të mësonin mbi fusha të ndryshme.

Nga fillimi i viteve të ’90-ta u krijuan disa shkolla që jepnin kurse vetëm në internet, duke përfituar sa më shumë nga interneti dhe duke sjellë arsim për njerëzit që më parë nuk do të ishin në gjendje të merrnin pjesë në një kolegj për shkak të kufizimeve gjeografike ose kohore.

Në vitet 2000 disa biznese filluan të përdorin e-learning, për të trajnuar punonjësit e tyre. Përveç kësaj, në këto vite faqet e internetit (www) nisën të krijohen dhe të përhapen në masë në mbarë botën.

Në vitet 2010-të shumë universitete të botës reklamonin dhe këshillonin për studimin nëpërmjet internetit.

Në vitin 2020-të ka shumë faqe interneti, grupe të ndryshme në programet WhatsApp, Telegram, Facebook etj., të cilat nxisin dhe japin lajme mbi programe të ndryshme të studimit në universitete të ndryshme të botës përmes internetit (online).

Në vitet 2020-të po e përjetojmë të gjithë së bashku që shumë aktivitete të ndryshme, si seminare, trajnime, konferenca etj., për shkak të shfaqjes së pandemisë botërore, të shkaktuar nga i ashtuquajturi virusi Korona, po i mbajnë aktivitetet e tyre online (përmes internetit), bile dhe shumë shkolla dhe universitete në botë deri më sot i kanë mbyllur dyert, edhe pse disa prej tyre kanë nisur dita-ditës të hapen, edhe pse pa dyshim kjo gjendje i ka mangësitë e veta të mëdha në çdo aspekt.

Kjo ishte një hyrje e përgjithshme në lidhje me burimin e mësimit në mënyrë digjitale, e cila do të thotë se nxënësit e sotëm kanë mënyra të reja të të mësuarit, të cilat kërkojnë mënyra të reja të mësimdhënies.

Koha e Epokës Digjitale – Mësimi kundrejt edukimit të brezave të rinj

Është plotësisht e drejtë të thuhet se koha në të cilën jetojmë ne sot mund të quhet me emra të ndryshëm, si p.sh. Koha e epokës digjitale, Koha e internetit, Revolucioni digjital etj. Kjo situatë vërshoi shumë dhe u përhap shpejt në të katër anët e mbarë botës. Sot është pothuajse e pamundur të gjendet një vend në botë i cili nuk e përdor internetin, bile edhe në vendet komuniste dhe të mbyllura, si Koreja e Veriut.

Por, a vlen të thuhet se në këtë kohë të internetit dhe të epokës digjitale, merr kuptim edhe vetë edukimi i brezave? Sa të aftë dhe të edukuar mund të dalin brezat e rinj sot nga bankat e shkollave dhe të universiteteve nëpër botë? Sa ndikon edhe robotizimi i tyre (në mënyrë digjitale), që brezi i ri të marrë një edukim të saktë, pozitiv dhe të dobishëm, në radhë të parë për veten e tyre, për familjen e tyre, për shoqërinë e tyre, për shtetin dhe për vatanin?

Në librin “Edukimi i fëmijëve tuaj në kohët moderne (Si të rrisim një qenie njerëzore inteligjente, të pavarur dhe të moralshëm), në kapitullin e parë me titull “Një Histori e Shkurtër e Zemëruar e Arsimimit të Detyrueshëm”, shkruar nga profesori John Taylor Gatto, ai thotë: “Unë kam dhënë mësim për 30 vjet me radhë. Nga përvoja mund t’ju them se mërzitja është gjendje e përbashkët e mësuesve të shkollës: fuqitë e pakta, të rënkuarit, dhe fjalimet e vakta brenda kulturës së mësuesit janë shenja lehtë të dallueshme të një gjendjeje të brendshme të zbrazët, ku dikush pret që të plotësohet nga dikush tjetër.

Nëse do të pyesni fëmijët e shkollës, ashtu siç kam bërë unë, se pse ndihen aq të mërzitur, ata japin gjithmonë të njëjtat përgjigje të pakta. Ata thonë se puna është e kotë, që nuk ka kuptim, ose që ata tashmë i dinë këto gjëra. Ata thonë se duan të bëjnë diçka të vërtetë, jo thjesht të rrinë përreth; ata thonë se mësuesit nuk dinë mirë se për çfarë flasin dhe se nuk janë fare të interesuar në atë se çfarë mësuesit u mësojnë.

Dhe kur ju pyesni mësuesit se përse ata janë të mërzitur, ata thonë se për faj të fëmijëve. Ata thonë se fëmijët janë të pasjellshëm dhe se ata nuk janë të interesuar për asgjë tjetër, përveç notave. Pra, si mundet që një mësues të jetë i interesuar për ta?”

Këtu profesor Gatto na tregon disa nga problemet e kohës moderne që ka hasur në arsim, gjatë periudhës 30-vjeçare, kur ai ka dhënë mësim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Edhe pse për brezin e ri të kohës në të cilën jetojmë fjalët janë të mëdha në lidhje me zhvillimin shkencor, të digjitalizimit, si dhe atë teknologjik, gjithashtu duhet pranuar se në realitet gjendja është shumë më ndryshe. Revolucioni digjital, në fakt, e ka ndryshuar aktivitetin tonë, shoqëritë tona dhe programet tona mësimore. Ai, gjithashtu, po e ndryshon mënyrën e të luajturit të fëmijëve dhe të rinjve tanë, si dhe mënyrën e marrjes së informacionit, atë se si flasin me njëri-tjetrin dhe si mësojnë. Dhe, kjo në realitet mund të konsiderohet vetëm një ndryshim i sistemit arsimor në epokën digjitale, por jo edhe një edukim më i mirë dhe i zhvilluar.

Robotizimi që po i bëhet shoqërisë sonë, duke u mundësuar atyre që të ndjekin vetëm udhëzimet e disa individëve, grupeve ose shteteve të caktuara, të cilët vendosin për sistemin e të mësuarit në botë, dhe të cilëve u intereson shndërrimi dhe tjetërsimi i arsimimit dhe edukimit, i ka bërë fëmijët e sotëm që të sillen, në njëfarë mënyre, si robotë dhe vetëm të imitojnë një sistem të tillë “edukimi”, ashtu siç e imitojnë majmunët njeriun.

Këtu, natyrshëm, na lind pyetja: “Kush janë nxënësit digjitalë dhe si janë karakteristikat e tyre domethënëse për mësuesit?”Pastaj, si do të merret parasysh niveli i mësimit dhe edukimit të tyre?

Studimet islame në Epokën Digjitale

Që nga fillimi i shpalljes së Islamit dhe Kur’anit nga Allahu i Madhëruar, Krijuesi i çdo gjëje në tokë e në qiej, nëpërmjet pejgamberit Muhammed (paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të), si krijesa njerëzore më e lartë që është krijuar në tokë e në qiej, Islami dhe Kur’ani i kanë dhënë diturisë gradën më të lartë të besimit. Njihet botërisht se fjala dhe mesazhi i parë i zbritur në Kur’an ishte “Ikre”, që në kuptimin e shqipëruar do të thotë lexo, mëso, studio, punë, vepro etj., dhe Allahu i Madhëruar nuk e ka ndaluar ose nuk e ka kufizuar kurrë se çfarë të lexojmë, por vetëm duhet që të marrim dituri.

Në të njëjtën kohë, shumë thënie të pejgamberit të nderuar Muhammed shprehin vlerën dhe rëndësinë e madhe që ka dituria në Islam, rolin që luan ajo dhe ato na bëjnë të qartë gjithashtu se Islami nuk e pranon aq lehtë në gjirin e vet një besimtar mysliman pa dituri të mjaftueshme, duke nisur nga dituria mbi Krijuesin, të Dërguarin e Tij, Islamin, Kur’anin, mënyrën e jetesës si musliman në këtë botë, mbi studime shkencore etj. Krahas kësaj, padituria e një besimtari ose muslimani dënohet ashpër në shumë ajete të Kur’anit Famëlartë, por edhe në shumë thënie të Muhamedit (paqja qoftë mbi të). Prandaj, Islami vetë, që nga burimi i tij e shikon diturinë si një fanar ndriçues për muslimanët dhe për të gjithë njerëzit për këtë botë dhe për botën tjetër.

Gjatë gjithë historisë islame, që nga koha e të dërguarit Muhammed e më pas, në kohën e Katër Drejtuesve të Drejtë (Hulefair-rashidinët), në kohën e pushtimeve të muslimanëve, por edhe në periudhën e artë të Islamit, kur dituria, shkenca dhe qytetërimi islam u përhap me të shpejtë në të katër anët e botës së atëhershme islame, dijetarë të mëdhenj muslimanë njiheshin gjithashtu në mbarë botën e asaj kohe. Në parathënien e librit me titull “Historia e Shkencës Islame” nga kimisti, historian, por edhe orientalisti belgo-amerikan Xhorxh Sarton, na jepet një përshkrim i bukur mbi rëndësinë e diturisë tek myslimanët menjëherë pas shpalljes së Islamit: “Ndërkohë, Persia, Azia e Vogël, Siria, Palestina, Egjipti, e tërë Afrika Veriore, Gjibraltari, dhe Spanja i ishin nënshtruar shtetit islam, dhe një qytetërim i ri ishte themeluar.

Arabët së shpejti asimiluan kulturën dhe njohuritë e njerëzve ku sundonin, ndërsa në ndryshimin e dytë – persianët, sirianët, koptët, berberët (ose Amazigh) dhe të tjerët përvetësuan gjuhën arabe. Në këtë mënyrë, kombësia e muslimanëve u përmbys, dhe termi arab mori më tepër një kuptim gjuhësor, sesa një kuptim të saktë etnologjik.

Menjëherë pas ngritjes së shtetit islam, arabët filluan të nxisin të mësuarit e të gjithë fëmijëve.

Shkollat, kolegjet, librotekat, observatorët dhe spitalet ishin ndërtuar kudo në të gjithë shtetin islam. Ato kishin personel të përshtatshëm dhe ishin të pajisura.

Në të njëjtën kohë, dijetarët ishin të kërkuar në Damask e Bagdad, pa dallim kombësie apo besimi.

Dorëshkrimet greke ishin marrë në tërësi dhe ishin studiuar, ishin përkthyer dhe ishin pajisur me qëndrime të dijetarëve dhe me komentime sqaruese.

Të nxënit e mëparshëm, në këtë mënyrë, ishte mbushur me një forcë të re mendore, dhe liria intelektuale e njeriut të shkretëtirës nxiti kërkimin e diturisë dhe të shkencës.

Në ditët e para, më së pakti, muslimanët ishin kërkues të etur për dituri, dhe Bagdadi ishte qendra intelektuale e botës.

Historianët kanë konstatuar me të drejtë se shkolla e Bagdadit ishte karakterizuar nga një frymë e re shkencore.

Veprimi nga e ditura tek e paditura; nxjerrja e llogaritjeve të sakta të dukurive; mospranimi i asgjëje si të vërtetë e cila nuk ishte vërtetuar nga përvoja, ose e provuar me eksperimente, ishte e njëjtë me parimet themelore të mësuara dhe të miratuara nga mësuesit dhe mjeshtërit e shkencave.”

Ky qytetërim i madh, pa dyshim, nuk mund të krijohej pa mbështetjen hyjnore të mësimeve të Kur’anit të Madhëruar.

Më tej, për të ardhur në kohët e sotme, nuk ka asnjë dyshim dhe asnjë kundërshtim që edhe studimet islame sot janë përfshirë në rrjetën botërore të epokës digjitale. As këto studime nuk mundën t’i shpëtonin lakut të pamëshirshëm të udhëhequr dhe të drejtuar nga perëndimorët në aspektin studimor. Për muslimanët, sigurisht, do të ishte shumë e vështirë pranimi i dikujt si një studiues i mirëfilltë i studimeve islame, i cili ka studiuar vetëm përmes internetit, por kjo është e pashmangshme.

Sot mund të merret informacion nëpërmjet mediave elektronike në internet, por sërish ai mbetet vetëm një informacion i marrë nga interneti dhe që nuk mund të krahasohet kurrë me të qëndruarit përballë një profesori, pedagogu ose dijetari të madh të studimeve islame të detajuara. Mbase kjo gjendje ka sjellë edhe dobësimin e dijetarëve të botës islame sot, ku dituria më e madhe që mund të gjendet në aspektin e studimeve islame është nëpër librat historikë të dijetarëve të mëdhenj muslimanë të shekujve të mëparshëm.

Teknologjia digjitale, në mënyrë të pakundërshtueshme, është bërë një element i rëndësishëm në prezantimin e Islamit dhe furnizimin e informacionit rreth muslimanëve në të gjithë globin. Përveç të qenit i pranishëm në paketa të ndryshme softuerësh, teksti i Kur’anit, për shembull, tani është i arritshëm për auditorin global në internet në formate të ndryshme, me mundësi të ndryshme kërkimi, interpretime në arabisht dhe gjuhë të shumta të botës, si dhe me lehtësi të ndryshme audio dhe audio-vizuale.

Përveç diturive dhe informacioneve të ndryshme, që po merren përmes internetit, gjithashtu Islami dhe shkencat islame kanë nisur të merren nga interneti. Në mesin e muslimanëve shqiptarë dhe në botë sot kemi shumë të rinj që mbase kurrë nuk kanë prekur ndonjë libër me dorë në jetën e tyre dhe as nuk janë takuar ndonjëherë me ndonjë dijetar me emër, por vetëm kanë rënë në grackën e internetit duke dëgjuar ligjëratat e ndonjë “dijetari” sipas tyre, që nuk e njeh askush mbase as në rrethin ose qytetin e tij. Mirëpo, këta që i “pëlqejnë” bisedat e tij, e marrin për bazë se çdo gjë që ai “dijetar” ka thënë dhe postuar në internet është e vërtetë dhe ky është Islami që duhet të ndjekim. Andaj shumë prej tyre, pas disa kohësh, mund të konsiderohen edhe si “dijetarë të internetit”.

Por, a mund të krahasohet kjo “dituri” që merret sot në mënyrë digjitale me diturinë e cila është marrë dhe transmetuar prej historisë fillestare të Islamit? A mund të krahasohet dituria islame (ilm’) pranë dijetarëve dhe sqarimit e transmetimit prej tyre të librave gjigantë të shkencave islame me “diturinë” e marrë qoftë nga interneti apo aplikacionet e shumta sot nëpër telefona? Kush mendoni se meriton më shumë të drejtë ta prezantojë Islamin, ai/ajo që ka kaluar me vite e dekada të tëra në kërkim të diturisë dhe ka shkuar e ka qëndruar pranë dijetarëve në vende të ndryshme të botës islame, apo ai/ajo që ka mësuar pak nga një “hoxhë” (mbase i panjohur) e pastaj ka mësuar vetë (autodidakt) ose nëpërmjet ligjëratave, aplikacioneve ose qoftë edhe universiteteve fantazmë, gjoja islame, në botën islame dhe në Europë?

Nga Shqipëria, prej disa vitesh, disa “hoxhallarë” kanë mbaruar studimet për “Studime Islame” dhe kanë marrë diplomë universitare nga një universitet i arabëve në Francë (nuk e di as vetë tamam se çfarë ka qenë dhe është), përmes internetit dhe provimet i jepnin në të njëjtën mënyrë. Bile, disa hoxhallarë “krenohen” që e kanë mbaruar atë institut ose universitet dhe hiqen si figura dhe personalitete të mëdha të Islamit në Shqipëri. Por, sigurisht, kjo gjendje mund të jetë e njëjtë edhe tek muslimanët e tjerë në botë.

Në një intervistë të vitit 2012, duke treguar të veçantat e projektit “Salam World”, Abdul-Vakhed (themeluesi i “Salam World”) tha: “Rreth 300 milionë muslimanë përdorin internetin dhe rreth gjysma e tyre përdorin rrjete sociale. Fatkeqësisht, asnjë nuk drejtohet (menaxhohet) nga muslimanët”, duke shtuar se plani është që të rritet numri i përdoruesve muslimanë të internetit. Dallimi i madh midis “Salam World” dhe rrjeteve të tjera sociale do të jetë filtrimi i përmbajtjeve“ofenduese”, si pornografia dhe gjithçka që nxit aktivitet terrorist ose shkelje të të drejtave të njeriut, – tha ai. Ai vuri në dukje se SalamWorld do të jetë një version shumë më i pastër i Facebook. Duke filtruar përmbajtjen e dëmshme dhe duke siguruar që faqet e saj të mbajnë dhe respektojnë vlerat familjare, “Salam World” mund të përshkruhet si “Facebook Hallall”, fenomeni i ri i rrjeteve sociale.”

Sigurisht, prej faqeve të tilla mbase pritet të nxjerrin dhe “dijetarë” dhe njerëz me vlera. Por, gjithsesi, edhe kjo faqe si rrjet social në internet, nuk e pati aspak të gjatë jetën dhe tashmë është zhdukur nga interneti.

Megjithatë, për ta mbyllur, dua të them se personalisht kam shumë rezerva në lidhje me studimet e ndryshme, por edhe ato islame, në mënyrë digjitale përmes internetit.

