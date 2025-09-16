Të mërkurën shorti për 1/8 e finales së Kupës së Maqedonisë

Federata e Futbollit të Maqedonisë ka njoftuar se të mërkurën, më 17 shtator 2025, do të mbahet shorti për fazën e 1/8 së finales së Kupës së Maqedonisë.

Ceremonia e hedhjes së shortit do të zhvillohet në sallën e shtypit të FFM-së, me fillim nga ora 13:00.

Ekipet që janë kualifikuar në 1/8 e finales:
Shkëndija, Shkupi, Tikveshi, Bashkimi, Pelisteri, Novaci, Shkëndija Haraçinë, Detonit Plaçkovica, Belasica, Ohri, Sileksi, Makedonija Gj.P., Rabotniçki, Bregallnica, Vardari.

