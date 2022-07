Të mërkurën në Shkup do të kryhet spërkatja kundër mushkonjave

Qyteti i Shkupit njofton qytetarët se me datë 06.07.2022 (e mërkurë) në territorin e qytetit të Shkupit do të kryhet dezinsektimi nga ajri dhe toka kundër larvave të mushkonjave. Spërkatja do të bëhet sipas orarit të mëposhtëm:

Dezinsektimi nga ajri kundër larvave të mushkonjave do të kryhet më datë 06.07.2022 (e mërkurë), në orët e para të mëngjesit.

Dezinsektimi nga toka kundër larvave të mushkonjave do të kryhet më datë 06.07.2022 (e mërkurë), gjatë ditës.

Nëse kushtet atmosferike nuk lejojnë kryerjen e spërkatjes, dezinsektimi do të kryhet ditën e parë pasardhëse, kur kushtet atmosferike të jenë të favorshme, në të njëjtin orar. Njoftohen bletarët që të marrin në kohë masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve.