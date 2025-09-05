“Të lutem eja në Moskë”, Putin fton Zelenskyn në bisedime – premton se do të jetë i sigurt
Vladimir Putin i kërkon Volodymyr Zelenskyt të shkojë në Moskë për bisedime paqeje, duke pretenduar se do të sigurojë sigurinë për udhëheqësin ukrainas.
Duke folur në forumin ekonomik në Vladivostok, udhëheqësi rus ka vazhduar të diskutojë luftën e tij në Ukrainë, shkruan skynews.
Putin tha: “Pala ukrainase e dëshiron këtë takim dhe e ofron këtë takim. Unë thashë jam gati, ju lutem, ejani, ne patjetër do të sigurojmë kushte për punë dhe siguri.”
Udhëheqësi rus pretendon se kjo është një “garanci 100%” dhe thotë se beson që takimi që mbahet në një vend neutral, të palës së tretë, është një “kërkesë e tepërt”.
“Vendi më i mirë për një takim është kryeqyteti i Federatës Ruse… Moska”, tha Putin.
Është një sugjerim që ai e ka bërë vazhdimisht që nga samiti i tij në Alaskë me Donald Trump tre javë më parë, ku presidenti amerikan u përpoq ta bindte atë të takohej me Zelenskyn.
Trump është frustruar nga mungesa e përparimit që atëherë, me Putinin që përpiqet ta portretizojë veten si të hapur ndaj paqes, ndërsa vazhdon të ndjekë luftën.