Të infektuarit me Hantavirus mbërrijnë në Holandë, pritet të nisë karantina 6-javore

Të infektuarit me Hantavirus mbërrijnë në Holandë, pritet të nisë karantina 6-javore

Një avion që transportonte pasagjerë dhe anëtarë të ekuipazhit të anijes turistike MV Hondius është ulur në Holandë.

Fluturimi ishte nisur nga ishulli Tenerife në Spanjë dhe kishte në bord 26 persona gjithsej, përfshirë pasagjerë dhe pjesëtarë të ekuipazhit.

Sipas autoriteteve holandeze, tetë prej tyre janë shtetas të Holandës, ndërsa pjesa tjetër përfshin qytetarë nga Belgjika, Greqia, Gjermania, Guatemala dhe Argjentina.

Autoritetet spanjolle të mbrojtjes civile kanë bërë të ditur se në anije është identifikuar një vatër e dyshuar e virusit hantavirus, çka ka sjellë marrjen e masave të menjëhershme të izolimit dhe evakuimit.

Të gjithë personat e transportuar pritet të vendosen në karantinë për rreth gjashtë javë, sipas protokolleve shëndetësore të autoriteteve në Holandë.

MARKETING

Të ngjajshme

Koreja e Veriut ndryshon Kushtetutën: Nëse vritet Kim Jong Un, do hidhet bomba bërthamore

Koreja e Veriut ndryshon Kushtetutën: Nëse vritet Kim Jong Un, do hidhet bomba bërthamore

Trump: Do të mjaftonin dy javë për të goditur të gjitha objektivat në Iran

Trump: Do të mjaftonin dy javë për të goditur të gjitha objektivat në Iran

Irani: Anijet luftarake britanike dhe franceze në Hormuz do të përballen me përgjigje të menjëhershme

Irani: Anijet luftarake britanike dhe franceze në Hormuz do të përballen me përgjigje të menjëhershme

Ministri i Jashtëm turk diskuton bisedimet Iran-SHBA me homologun iranian

Ministri i Jashtëm turk diskuton bisedimet Iran-SHBA me homologun iranian

Policia spanjolle kap sasinë rekord prej 30 tonë kokainë, vlera 800 mln euro

Policia spanjolle kap sasinë rekord prej 30 tonë kokainë, vlera 800 mln euro

Osmani: Kosova nuk i prenë më në besë aleatët

Osmani: Kosova nuk i prenë më në besë aleatët