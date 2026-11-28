Të hënën dita e fundit e debatit rreth amendamenteve për Propozim-buxhetin për vitin 2027
Komisionin kuvendor për Financa dhe Buxhet sot e vazhdoi debatin e amendamenteve për Propozim-buxhetin e vitit 2027. Në ditën e sotme nuk u miratua asnjë amendament. Dita e fundit nga debati i Komisionit rreth amendamenteve për Propozim-buxhetin për vitin 2027 është të hënën. Kryetarja e Komisionit, Sanja Llukareska e caktoi vazhdimin për në ora 14.
Për buxhetin e propozuar janë parashtruar 400 amendamente, pjesa më e madhe e të cilave janë tërhequr, ndërsa disa janë miratuar.
Në Propozim buxhetin për vitin 2027 të ardhurat e përgjithshme janë palnifikuar në nivel prej 395,4 miliardë denarëve, që është 5,7 për qind më shumë në krahasim me vitin 2026, ndërsa shpenzimet e përgjithshme janë projektuar në 440,4 miliardë denarë, që është për 4,8 për qind në krahasim me vitin 2026.
Deficiti buxhetor është planifikuar në 45 miliardë denarë, përkatësisht 3,5 për qind të BPV-së, dhe është në pajtim me strategjinë fiskale për periudhën 2027 – 2031.
Për shpenzime kapitale janë planifikuar 40,8 miliardë denarë. Të ardhurat tatimore janë projektuar në 223,1 miliardë denarë, që parasheh rritje prej 6,4 për qind. Për transfere sociale janë paraparë 220,8 miliardë denarë, që është rritje për 4,1 për qind, prej të cilave 123,8 miliardë denarë për pagesë të pensioneve apo rritje për 4,8 për qind në pajtim me harmonizimin ligjor.