Të hënën biseda me Putin/ Trump: Nëse nuk pranohet armëpushim me Ukrainën, do vendosim sanksione

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se do të flasë në telefon me homologun rus Vladimir Putin të hënën, në orën 10:00 të mëngjesit. Komentet e Trump vijnë ndërsa bisedimet e paqes në Stamboll më 16 maj përfunduan pa ndonjë përparim, dhe Rusia lëshoi ??përsëri kërkesa të gjera, duke përfshirë miratimin e statusit neutral nga Ukraina, heqjen dorë nga pretendimet për dëmshpërblime lufte nga Moska dhe njohjen e humbjes së Krimesë dhe katër rajoneve të pushtuara, asnjë prej të cilave Rusia nuk i kontrollon plotësisht. Përmes një njoftimi, Trump theksoi fokusin e bisedës që pritet të mbahet të hënën. "Tema e thirrjes do të jetë ndalimi i 'gjakderdhjes' që po vret, mesatarisht, më shumë se 5,000 ushtarë rusë dhe ukrainasë në javë, dhe tregtisë",-shkroi Trump në platformën 'Truth Social'. Trump tha se do të vijojë komunikimin telefonik edhe më presidentin e Ukrainës, Zelensky dhe më pas me anëtarë të ndryshëm të NATO-s. "Pastaj do të flas me Presidentin Zelensky të Ukrainës dhe më pas me anëtarë të ndryshëm të NATO-s. Shpresojmë se do të jetë një ditë produktive, do të ndodhë një armëpushim dhe kjo luftë shumë e dhunshme, një luftë që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë, do të përfundojë. Zoti na bekoftë të gjithëve!!!",- shtoi Trump. Pas udhëtimit të tij në Lindjen e Mesme, Trump tha për median amerikane Fox Neës, se beson që Putini është gati të arrijë një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, por paralajmëroi se nëse negociatat dështojnë, administrata e tij do të ecë përpara me sanksione kundër Moskës./CNA

