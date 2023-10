Të enjten dhe të premten priten reshje lokale të shiut

Vazhdon periudha e motit relativisht të ngrohtë, por të mërkurën, në fund të ditës, siç informon DPHM, do të ketë rritje të vranësirave me reshje lokale të shiut.

Reshjet do të vazhdojnë gjatë natës dhe të enjten, kur do të shoqërohen me bubullima të rralla.

Kushte për shi lokal do të ketë edhe të premten.

