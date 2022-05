Të dielën regjim i posaçëm i qarkullimit në Shkup

Për shkak të shiritit rrugor me titull “Halk Eco Skopje vrapon 10K”, organizuar nga Sindikata e Sporteve të Shkupit, nesër në Komunën e Qendrës do të vendoset regjim i veçantë i komunikacionit, nga ora 8:30 deri në ora 10:30.

“Garuesit do të lëvizin përgjatë Blv.Ilinden deri në kryqëzimin me rrugën Nikolla Parapunov, majtas në vazhdim në kryqëzimin me Blv. Partizanski Odredi, djathtas (në korsinë e djathtë përballë Gjorce Petrov) deri në Vlajkov Most ku kthehen në gjysmërreth dhe kthehen prapa, e njëjta rrugë deri te kryqëzimi me rrugën Ljubljanska ku kthehen në gjysmërreth dhe përgjatë së njëjtës rrugë kthehen në rrugën Nikola Parapunov dhe Blv.Ilinden në destinacionin e shatërvanit në Shkup. Ndaj, Departamenti i Sigurisë në Qarkullimin Rrugor do të marrë masa për regjim të veçantë të qarkullimit në rrugët e mësipërme, ku qarkullimi do të ridrejtohet në rrugët përreth”, thanë nga MPB.

Për këtë, Ministria e Brendshme apelon qytetarët që të respektojnë urdhrat e policisë në rrugët ku do të zhvillohet ngjarja.