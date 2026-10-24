Të dielën kalojmë në orën dimërore, akrepat kthehen një orë prapa

Të dielën kalojmë në orën dimërore, akrepat kthehen një orë prapa

Ora verore përfundon këtë vit të dielën, më 25 tetor. Akrepat e orës do të zhvendosen një orë prapa, nga ora 03:00 në 02:00, duke shënuar kalimin në orën dimërore.

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Shik.mk

Në vitin 2018, Komisioni Evropian shqyrtoi mundësinë e heqjes së ndërrimit sezonal të orës dhe organizoi një konsultim publik, në të cilin morën pjesë rreth 4.6 milionë qytetarë. Rreth 84 për qind e pjesëmarrësve u shprehën në favor të heqjes së këtij sistemi.

Megjithatë, vendet anëtare nuk arritën një marrëveshje për përcaktimin e orës që do të zbatohej në mënyrë të përhershme. Si rrjedhojë, propozimi nuk u zbatua dhe vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë ta ndryshojnë orën dy herë në vit: në pranverë kalojnë në orën verore, ndërsa në vjeshtë kthehen në orën dimërore.

Cilat vende nuk e ndryshojnë orën gjatë vitit?

Ndryshe nga shumica e vendeve evropiane, shumë shtete të tjera në botë kanë hequr dorë nga ndërrimi sezonal i orës.

Në Azi, Kina, India, Japonia, Koreja e Jugut, Tajlanda, Vietnami, Indonezia, Malajzia dhe Singapori nuk e zbatojnë këtë praktikë. Kina e hoqi orën verore në vitin 1991.

Në Lindjen e Mesme, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti dhe Bahreini nuk e ndryshojnë orën gjatë vitit. Edhe Irani e hoqi ndërrimin sezonal të orës në vitin 2022, duke mos e zbatuar më këtë praktikë që nga viti 2023.

Në Amerikën e Jugut, Brazili, Argjentina, Kolumbia, Peruja dhe Ekuadori janë ndër vendet që nuk e përdorin orën verore.

Në Australi, rregullat ndryshojnë nga një shtet në tjetrin. Uellsi i Ri Jugor, Viktoria, Australia Jugore, Tasmania dhe Territori i Kryeqytetit Australian e zbatojnë orën verore, ndërsa Queensland, Australia Perëndimore dhe Territori Verior nuk e ndryshojnë orën. Për këtë dallim raportoi portali izraelit Maariv.

Pse disa vende heqin dorë nga ndërrimi sezonal i orës?

Ndër arsyet kryesore për heqjen e kësaj praktike përmenden thjeshtimi i jetës së përditshme, shmangia e problemeve në sistemet kompjuterike, transport dhe veprimtarinë e bizneseve, si dhe përshtatja më e mirë me kushtet natyrore.

Në vendet pranë ekuatorit, gjatësia e ditës dhe e natës ndryshon relativisht pak gjatë vitit. Për këtë arsye, ndërrimi i orës shpesh konsiderohet i panevojshëm.

Debati për heqjen e orës verore vazhdon në vende të ndryshme, ndërsa vendimi për ta mbajtur ose jo këtë sistem varet nga politikat dhe nevojat e secilit shtet.

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