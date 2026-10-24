Të dielën kalojmë në orën dimërore, akrepat kthehen një orë prapa
Ora verore përfundon këtë vit të dielën, më 25 tetor. Akrepat e orës do të zhvendosen një orë prapa, nga ora 03:00 në 02:00, duke shënuar kalimin në orën dimërore.
Në vitin 2018, Komisioni Evropian shqyrtoi mundësinë e heqjes së ndërrimit sezonal të orës dhe organizoi një konsultim publik, në të cilin morën pjesë rreth 4.6 milionë qytetarë. Rreth 84 për qind e pjesëmarrësve u shprehën në favor të heqjes së këtij sistemi.
Megjithatë, vendet anëtare nuk arritën një marrëveshje për përcaktimin e orës që do të zbatohej në mënyrë të përhershme. Si rrjedhojë, propozimi nuk u zbatua dhe vendet e Bashkimit Evropian vazhdojnë ta ndryshojnë orën dy herë në vit: në pranverë kalojnë në orën verore, ndërsa në vjeshtë kthehen në orën dimërore.
Cilat vende nuk e ndryshojnë orën gjatë vitit?
Ndryshe nga shumica e vendeve evropiane, shumë shtete të tjera në botë kanë hequr dorë nga ndërrimi sezonal i orës.
Në Azi, Kina, India, Japonia, Koreja e Jugut, Tajlanda, Vietnami, Indonezia, Malajzia dhe Singapori nuk e zbatojnë këtë praktikë. Kina e hoqi orën verore në vitin 1991.
Në Lindjen e Mesme, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti dhe Bahreini nuk e ndryshojnë orën gjatë vitit. Edhe Irani e hoqi ndërrimin sezonal të orës në vitin 2022, duke mos e zbatuar më këtë praktikë që nga viti 2023.
Në Amerikën e Jugut, Brazili, Argjentina, Kolumbia, Peruja dhe Ekuadori janë ndër vendet që nuk e përdorin orën verore.
Në Australi, rregullat ndryshojnë nga një shtet në tjetrin. Uellsi i Ri Jugor, Viktoria, Australia Jugore, Tasmania dhe Territori i Kryeqytetit Australian e zbatojnë orën verore, ndërsa Queensland, Australia Perëndimore dhe Territori Verior nuk e ndryshojnë orën. Për këtë dallim raportoi portali izraelit Maariv.
Pse disa vende heqin dorë nga ndërrimi sezonal i orës?
Ndër arsyet kryesore për heqjen e kësaj praktike përmenden thjeshtimi i jetës së përditshme, shmangia e problemeve në sistemet kompjuterike, transport dhe veprimtarinë e bizneseve, si dhe përshtatja më e mirë me kushtet natyrore.
Në vendet pranë ekuatorit, gjatësia e ditës dhe e natës ndryshon relativisht pak gjatë vitit. Për këtë arsye, ndërrimi i orës shpesh konsiderohet i panevojshëm.
Debati për heqjen e orës verore vazhdon në vende të ndryshme, ndërsa vendimi për ta mbajtur ose jo këtë sistem varet nga politikat dhe nevojat e secilit shtet.