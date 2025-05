Të dielën do të ketë regjim të komunikacionit në qytetin e Shkupit

MBP njofton se të dielën do të ketë regjim të komunikacionit në qytetin e Shkupit.

“Më 18.05.2025 (e diel), në organizim të Shoqatës për Sport dhe Rekreacion “I pari deri në maje- Shkup”, do të mbahet edicioni i trembëdhjetë i ngjarjes tradicionale sportive dhe rekreative me titull “I pari deri në majë”, duke filluar në orën 09:45 me itinerarin e garës me biçikleta që fillon nga përpara Muzeut të Qytetit të Shkupit në rr. “Shën Kirili dhe Metodi”, majtas përgjatë rrugës “Shën Klimenti i Ohrit”, duke vazhduar drejt përgjatë rrugës “Nënë Tereza”, majtas përgjatë rrugës “Todor Aleksandrov”, duke vazhduar përgjatë rrugës lokale për në “Vodno të Mesme” deri në majën e Vodnos (“Kryqi i Mijëvjeçarit”) dhe itinerarin e alpinistëve që fillon në orën 10:00 nga përpara Shkollës Fillore “Koço Racin” në rrugën “Nënë Tereza”, drejt përgjatë rrugës “Todor Aleksandrov”. dhe në rrugën “Salvador Allende”, pikërisht përgjatë shtegut malor për në “Sredno Vodno”, nga “Sredno Vodno” deri në majën e Vodnos (“Kryqi i Mijëvjeçarit”) në Shkup.

Për këto arsye, Njësia e Sigurisë në Trafikun Rrugor në kuadër të SPB Shkup do të marrë masa për një regjim të veçantë trafiku, me trafik që do të ridrejtohet në rrugët përreth”, thonë nga MPB.

Ministria e Brendshme u bën apel qytetarëve që të respektojnë urdhrat e lëshuara nga oficerët e policisë në rrugët ku do të zhvillohet eventi.

