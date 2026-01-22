Të dërguarit amerikanë Witkoff the Kushner mbërrijnë në Moskë

Një avion që transportonte të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner u ul të enjten në aeroportin “Vnukovo” të Moskës, transmeton Anadolu.

Sipas Kremlinit, negociatorët amerikanë për paqe do të takohen me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar opsionet për përfundimin e luftës në Ukrainë.

Duke folur në margjinat e forumit ekonomik në Davos të Zvicrës, Witkoff tha se ai dhe Kushner do të udhëtojnë drejt Abu Dhabit pas bisedimeve në Moskë.

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy deklaroi se bisedimet e para trepalëshe ndërmjet Rusisë, SHBA-së dhe Ukrainës janë planifikuar të mbahen në Emiratet e Bashkuara Arabe të premten dhe të shtunën.

