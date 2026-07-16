Të burgosurit në Maqedoni për një javë do të angazhohen në pastrimin e rrugëve magjistrale dhe rajonale
Të burgosurit nga pothuajse të gjitha burgjet në vend do të angazhohen për një javë për të pastruar rrugët kryesore dhe rajonale, informoi Drejtoria e Zbatimit të Sanksioneve.
“Fushata shtatëditore e punës filloi sot dhe do të zgjasë deri më 22.07.2026 në bashkëpunim me Drejtorinë e Zbatimit të Sanksioneve dhe NP Rrugët e Maqedonisë në përputhje me Memorandumin e nënshkruar të Bashkëpunimit për angazhimin e punës së personave të dënuar të cilët do të ndihmojnë në ruajtjen e higjienës së rrugëve kryesore dhe rajonale në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë”.
“Eventin e sotëm e mbikëqyrën Zëvendësdrejtori i NP Rrugët e Maqedonisë, Aleksandar Shukovski, Jovan Petrov dhe Ljupço Nastoski nga Kabineti i Drejtorit të Zbatimit të Sanksioneve”.
“Në këtë aksion pune u përfshinë disa institucione ndëshkuese dhe institucione korrektuese, përkatësisht: Burgu i Idrizovës, Burgu i Shtipit, Burgu i Prilepit, Burgu i Kumanovës, Burgu i Manastirit, Burgu i Shkupit, Burgu i Gjevgjelisë, Burgu i Strumicës dhe Burgu i Strugës”.
“Të dënuarit që janë të angazhuar në punë në rrugët kryesore dhe rajonale janë në afërsi të menjëhershme të institucioneve penale ku po vuajnë dënimet e tyre dhe janë nën mbikëqyrjen e vazhdueshme të anëtarëve të policisë së burgjeve”, thonë nga Drejtoria.