Të ardhurat e OpenAI për gjysmën e parë rriten me 16% në rreth 4.3 miliardë dollarë
OpenAI gjeneroi rreth 4.3 miliardë dollarë të ardhura në gjysmën e parë të vitit 2025, rreth 16% më shumë sesa gjeneroi gjatë gjithë vitit të kaluar, raportoi The Information të hënën, duke cituar deklaratat financiare për aksionarët.
OpenAI tha se “dogji” 2.5 miliardë dollarë, kryesisht për shkak të kostove të kërkimit dhe zhvillimit për zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe për drejtimin e ChatGPT, shtoi raporti.
Në gusht, Reuters raportoi se OpenAI ishte në fazën e hershme të diskutimeve rreth një shitjeje aksionesh që do t’u lejonte punonjësve të tërhiqnin para dhe me shumë gjasa duke e vlerësuar kompaninë në rreth 500 miliardë dollarë.
Nvidia bëri të ditur javën e kaluar se do të investojë deri në 100 miliardë dollarë në OpenAI dhe do ta furnizojë me çipa për qendrat e të dhënave.