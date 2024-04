TDP demanton shpifjet e opozitës: Jemi me Frontin Europian, më 8 maj e merrni përgjigjen për gënjeshtrat që i shpikni!

Partia Demokratike Turke ka demantuar shpifjet e opozitës shqiptare për bashkëpunim me opozitaren VMRO-DPMNE.

Nga TDP thonë se opozita e mori përgjigjen me 24 prill ndaj fushata të këtilla dezinformuese me kërcënime dhe shantazhe nuk mund të kalojnë tek opinioni.

Reagimi i plotë:

Simboli i lidhjes së koalicionit është shtrëngimi i duarve, ne i shtrënguam duart kur e bëmë marrëveshjen.

Lajmi i cili është përhapur me paramendim dhe qëllimkeq në platformat e rrjeteve sociale ditët e fundit se Partia Demokratike Turke është tërhequr nga marrëveshja e koalicionit dhe ka arritur marrëveshje me VMRO-DPMNE-në, nuk është i vërtetë.

Opozita, e mori përgjigjen në kutitë e votimit në zgjedhjet e 24 prillit, sepse e ndërtoi fushatën e saj mbi shpifje dhe gënjeshtra të fëlliqura e jo duke prodhuar ide, por përsëri nuk e mori mësimin e duhur.

Edhe një herë Ju drejtohem për të theksuar qartë:

Partia Demokratike Turke vazhdon rrugën e saj me Koalicionin e Frontit Evropian, e jo me ata që e mohojnë votën turke.

Përgjigjen do ta japim sërish në kutitë e votimit më 8 maj për ata që i mohojnë votat e turqve, për ata që tentojnë t’i arrestojnë turqit për shkak të një fotografimi dhe për ata që nuk ngurrojnë ta tregojnë gjuhën e urrejtjes.

Ky mentalitet që prodhon politikë ditore dhe manipulime, meriton vendin e vetëm e ato janë faqet me pluhur të historisë.

MARKETING