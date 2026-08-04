TCH: Shqipëria shpall “non grata” dy shtetas të Maqedonisë së Veriut

TCH: Shqipëria shpall “non grata” dy shtetas të Maqedonisë së Veriut

Top Channel raporton se Ministria e Brendshme në Shqipëri ka shpallur “non grata” dy shtetas të Maqedonisë së Veriut, siç raportohet, për veprimtari të dyshimta ndaj shtetit shqiptar.

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Siç raportojnë burime të gazetares së Top Channel, Anila Hoxha, të padëshiruar janë shpallur dy shtetas nga Maqedonia e Veriut, ndaj të cilëve ka të dhëna për veprimtari në dëm të shtetit shqiptar.

Burimet i thanë Anila Hoxhës se vendimi është marrë pas propozimit të njësisë antiterror në Policinë e Shtetit, ndërsa është dhënë konfirmimi nga Ministria e Brendshme, e cila ka shpallur “non grata” Valon Beljan, ose Valjon Belën dhe Bekir Halimin me shtetësi të Maqedonisë së Veriut.

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