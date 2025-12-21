TAV del me informacione të fundit lidhur me trafikun ajror

TAV del me informacione të fundit lidhur me trafikun ajror

Nga ora 00:00 në mesnatë deri në orën 20:00, sot 21 dhjetor 2025, në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit, për shkak uljes së dukshmërisë shkaktuar nga mjegulla, gjendja në transportin ajror është kjo: Kanë aterruar 13 avionë, nga: Dortmundi, Vjena, Hamburgu, Brukseli, Beogradi, Zagrebi, Frankfurti, Venecia, Parisi (Beauvais), Hamburgu, Berlini, Mynihu (Memmingen) dhe Cyrihu. Kanë fluturuar 13 avionë, për në: Vjenë, Beograd, Zagreb, Bruksel, Hamburg, Baden-Baden, Frankfurt, Berlin, Varshavë, Bazel, Barcelonë, ndërsa Roma (Fiumicino) dhe Malmö do të nisen më vonë. Janë anuluar gjithsej 20 fluturime (nisje dhe mbërritje). Dy fluturime janë devijuar drejt aeroporteve të tjera”, thonë nga TAV-Maqedoni, duke shtuar se të gjitha kapacitetet e Aeroportit Ndërkombëtar të Shkupit janë në funksion dhe aeroporti është i hapur për trafikun ajror dhe se për çfarëdo informacione mund të telefonojnë në  numrin e telefonit: +389 2 3148 333.

Ndryshimet në orarin e rregullt të fluturimeve në ueb faqen në kohë reale https://skp.airports.com.mk/, siç arrijnë nga avio-kompanitë.

 

 

 

 

 

 

MARKETING

Të ngjajshme

Starmer dhe Trump bisedë telefonike, diskutojnë për luftën në Ukrainë

Starmer dhe Trump bisedë telefonike, diskutojnë për luftën në Ukrainë

Zejd Rexhepi uron 21 Dhjetorin – Ditën e Arsimit Turk në RMV

Zejd Rexhepi uron 21 Dhjetorin – Ditën e Arsimit Turk në RMV

Në Shkup u organizua pritje me rastin e 21 Dhjetorit – Ditës së Arsimit Turk në vend

Në Shkup u organizua pritje me rastin e 21 Dhjetorit – Ditës së Arsimit Turk në vend

Aksident tragjik në Itali, vdes 48-vjeçari shqiptar – la pas dy fëmijë

Aksident tragjik në Itali, vdes 48-vjeçari shqiptar – la pas dy fëmijë

37 vjeçari nga Nigeria sulmoi fizikisht një polic në Shkup

37 vjeçari nga Nigeria sulmoi fizikisht një polic në Shkup

(VIDEO) Rast tronditës! Zinep Iseni me dializë dhe pa strehë mbi kokë ka nevojë për ndihmë

(VIDEO) Rast tronditës! Zinep Iseni me dializë dhe pa strehë mbi kokë ka nevojë për ndihmë