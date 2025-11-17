Tashev: Shoh presion të lehtë evropian mbi Maqedoninë e Veriut për Korridorin 8
Një hap përpara, kështu e përcaktoi Spas Tashev nga Akademia Bullgare e Shkencave marrëveshjen për ndërtimin e Korridorit 8 në transmetimin “Brukselit 1”, e cila u nënshkrua në fillim të muajit në Gjueshevë nga zëvendëskryeministrat dhe ministrat e transportit të Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut, përkatësisht Grozdan Karadzhov dhe Aleksandar Nikoloski.
Megjithatë, eksperti nuk e fshehu skepticizmin e tij dhe theksoi se tuneli hekurudhor ndërkufitar ka më shumë se 100 vjet histori.
“Isha njëzet e ca vjeç kur u hodhën themelet e para të itinerarit në territorin e Maqedonisë së Veriut të sotme. Pas kësaj, disa qeveri ndryshuan atje dhe themelet e para u hodhën përsëri. A do të shohim një të tretë, nuk e di. Ky korridor duhet të ndërtohet një ditë”, parashikoi Tashev për “Bulgaria ON Air”.
Për të, nënshkrimi i dokumenteve të tilla është jashtëzakonisht i rëndësishëm.
“Unë shoh në këtë edhe një presion të butë evropian mbi qeverinë në Shkup që më në fund të fillojë të punojë në këtë drejtim, sepse Korridori 8 është strategjik. Jo vetëm BE-ja, por edhe pjesa juglindore e NATO-s është e interesuar për të”, shtoi eksperti.
Ai tha se Bullgaria nuk e pranoi gjithmonë dorën e shtrirë nga Shkupi.
“Çfarë mund të bëhej në kushtet aktuale, kur Shkupi padyshim sabotoi këtë korridor? Gjithmonë pyesja veten pse, nga ana bullgare, nuk filluam ndërtimin e infrastrukturës që do të korrespondonte me kuptimin tonë për thellësinë dhe qëndrueshmërinë e lidhjeve me RSM-në. Nuk kam asnjë shpjegim”, shtoi Tashev.