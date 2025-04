Tarifat e Trumpit, Von der Leyen: Goditje e madhe për ekonominë botërore

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, reagoi për tarifat e Trumpit në një videoadresim në disa gjuhë: në anglisht, gjermanisht dhe frëngjisht.

Tarifat e SHBA-së janë një “goditje e rëndë” për ekonominë globale dhe Bashkimi Evropian po përgatit kundërmasa nëse negociatat dështojnë, tha Von der Leyen.

“Ne po finalizojmë tashmë paketën e parë të kundërmasave në përgjigje të tarifave” tha ajo në një deklaratë përpara Samitit të Partneritetit BE-Azinë Qendrore.

“Ne po përgatisim gjithashtu kundërmasa të reja për të mbrojtur interesat tona dhe kompanitë tona nëse negociatat dështojnë”, përfundoi ajo.

Von der Leyen thotë se pasojat e tarifave amerikane do të jenë “të mëdha”.

“Ekonomia globale do të pësojë dëme të mëdha, pasiguria do të rritet dhe proteksionizmi i mëtejshëm do të inkurajohet. Pasojat do të jenë të tmerrshme për miliona njerëz në mbarë botën, veçanërisht për vendet më të cenueshme që tani janë subjekt i tarifave më të larta të SHBA-së”, tha Von der Leyen.

“Miliona qytetarë do të përballen me fatura më të larta ushqimore, ilaçet do të shtrenjtohen, si dhe transporti. Inflacioni do të rritet,” tha ajo.

Në një konferencë për shtyp, ajo shtoi se të gjitha kompanitë, “të mëdha dhe të vogla, do të vuajnë që në ditën e parë”, të prekura nga ndërprerjet e zinxhirit të furnizimit, pasiguria më e madhe dhe burokracia e rëndë.

“Kostoja e të bërit biznes me Shtetet e Bashkuara do të rritet në mënyrë drastike,” tha ajo.

“Për më tepër, duket se nuk ka rregull në këtë rrëmujë. Nuk ka asnjë rrugë të qartë përmes kompleksitetit dhe kaosit që prek të gjithë partnerët tregtarë të SHBA,” vuri në dukje Von der Leyen.

