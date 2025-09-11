Tare i befasuar, lojtari kyç i kuqezinjve thuhet se ka firmosur një parakontratë për janarin!
Sipas Calciomercato.it, portieri 29-vjeçar francez, Mike Maignan, po përgatitet të largohet nga Milani në fund të sezonit.
Portieri, i cili iu bashkua klubit nga Lille në vitin 2021 dhe bëri 166 paraqitje, duke fituar një Scudetto dhe një Superkupë Italiane, konsiderohet si një nga portierët më të mirë në botë për reagimin dhe lidershipin e tij.
Pavarësisht rolit të tij si kapiten dhe profesionalizmit të demonstruar, largimi i tij tani duket i mundshëm, me Chelsea në pozicionin “pole position” për ta siguruar atë.
Thashethemet zbulojnë se një transferim në Londër ishte afër verën e kaluar: Maignan kishte arritur një marrëveshje personale me Blutë, por negociatat ngecën për shkak të mungesës së një marrëveshjeje financiare midis klubeve.
Nën drejtimin e trajnerit të ri të Milanit, Massimiliano Allegri , 57 vjeç, portieri ka vazhduar të ofrojë performanca të nivelit të lartë, por rinovimi i kontratës së tij – që skadon në qershor 2026 – është bllokuar.
Prishja thuhet se ndodhi pasi menaxhmenti ndryshoi kushtet e një marrëveshjeje tashmë të finalizuar, duke e irrituar lojtarin, i cili tani po mendon të largohet si transferim i lirë në verën e vitit 2026.
Nga Mbretëria e Bashkuar, TBR Football konfirmon interesin e fortë të Chelseat. Trajneri i ri Enzo Maresca, 44 vjeç, thuhet se i ka kërkuar posaçërisht Maignan, duke refuzuar të nënshkruajë portierë të tjerë në afatin e fundit të transferimeve.
Blutë synojnë të nënshkruajnë një parakontratë me francezin që në janar 2026, për një transferim të lirë që fillon më 1 korrik.
Ndërkohë, AC Milan po bën lëvizje për të zëvendësuar Maignan. Drejtori sportiv Igli Tare ka identifikuar Zion Suzuki, 22 vjeç, një portier japonez i lindur në New Jersey qpë luan për Parmën, si kandidatin ideal.
I vlerësuar midis 20 dhe 25 milionë euro, Suzuki konsiderohet një portier modern, i aftë me këmbët dhe i talentuar me reflekse të shkëlqyera. Mosha e tij e re, kostoja e ulët dhe potenciali i lartë i rishitjes përputhen me strategjinë e re të kuqezinjve, të përqendruar në talentet në zhvillim.
Largimi i mundshëm i Maignan do të shënonte fundin e një cikli fitues dhe fillimin e një epoke të re midis posteve të AC Milan, me Suzukin gati të merrte trashëgiminë e tij.