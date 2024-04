Taravari zotohet për zgjidhjen e rasteve të montuara

Kandidati i VLEN-it, Arben Taravari në konferencë për media ka deklaruar se rastet si Monstra, Sopoti, Alfa, Lagja e Trimave dhe të tjerët janë emra që na kujtojnë një plagë të hapur në shoqërinë tonë, ato të drejtësisë selektive që e shtyp shqiptarin dhe qytetarin në përgjithësi.

“Drejtësia selektive në rastet e montuara politike por edhe pandëshkueshmëria në rritje pas ndryshimit të Kodit Penal na kanë sjellë në gjendje ku vetëm 2% të qytetarëve u besojnë drejtësisë”, tha Taravari, raporton SHENJA.

Ai tha se si president i Maqedonisë do të ndërmerr hapa konkret për zgjidhjen e rasteve të montuara politike dhe rikthimin e besimit në sistemin e drejtësisë.

“Me koalicionin VLEN do të kemi si top prioritet ngritjen e një gjyqësori të pavarur efektiv dhe të drejtë, ku askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe nuk do të shtypet për shkak përkatësisë kombëtare. VLEN zotohet për krijimin e një trupi të përkohshëm ekspertësh perëndimor kyresishtë nga vendet evropiane që do të integrohen në këhsillin prokuroria dhe gjyqësor të Maqedonisë së Veriut për një mandat gjashtë vjeçar. Ky trup do të monitorojë punën e gjykatësve dhe prokurorëve”, u shpreh më tej Taravari.

