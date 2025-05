Taravari: Unë s’kam asnjë marrëveshje me Ali Ahmetin, por Azir Aliu ishte kanali i parë i komunikimit me të

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, ka thënë sonte në ORA24TV se kanali i parë i komunikimit me liderin e BDI-së, Ali Ahmeti, ka qenë ministri që pritet të zgjidhet, Azir Aliu. Sipas Taravarit, Azir Aliu ka komunikuar me Ali Ahmetin pa dijeninë e tij që nga muaji janar, dhe vetëm më pas e ka njoftuar për këtë.

Taravari, pas takimit me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, dhe liderët e tjerë të koalicionit VLEN, ka deklaruar se në atë takim nuk është diskutuar për ndonjë marrëveshje me BDI-në apo me Ali Ahmetin. Ai theksoi se bisedat kanë qenë vetëm për raportet në kuadër të qeverisë, ku sipas tij, “ne si VLEN kemi qenë të shtrirë”. Taravari ka nënvizuar se nuk ka pasur dhe as nuk ka asnjë marrëveshje me Ali Ahmetin.

