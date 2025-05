Taravari tregon se çfarë pret nga takimi me Mickoskin

Ministri i Shëndetësisë, Arben Taravari sot u shpreh se nga takimi me kryeministrin Hristijan Mickoski nuk pret diçka të posaçme dhe se ky takim është në vazhdën e komunikimit të vazhdueshëm.

“Sot kemi takim me Mickoskin, asgjë e posaçme, kemi komunikim të vazhdueshëm, kështu që nuk pres diçka të veçantë, ne i kemi thënë qëndrimet tona, jemi parti autonome i sjellim vendimet vet, do t’i sqarojmë disa punë që mendoj se ai i ka të paqarta. Definitivisht Aleanca për Shqiptarët do të del me lista të veçanta për këshilltar kurse për kandidatë për kryetar komunash me shumë gjasa do t’i ketë kandidatët e vetë”, është shprehur Taravari.

