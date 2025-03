Taravari: Sot lirohen 16 pacientë për trajtim në shtëpi, gjatë javës pritet kthimi i 8 pacientëve nga jashtë

Ministri i Shëndetësisë, Dr. Arben Taravari, në deklaratën e sotme për mediat informoi se gjithsej 16 pacientë që po trajtoheshin në vend sot lirohen nga spitali dhe dërgohen për trajtim në kushte shtëpie.

“Njëkohësisht, tashmë po përgatitemi për pranimin e pacientëve që po kthehen nga jashtë. Aktualisht, gjithsej 115 pacientë ndodhen jashtë vendit. Këtë javë presim që 8 pacientë të kthehen në klinikën ku ishin pranuar më parë dhe prej aty do të drejtohen në

vendet ku duhet të vazhdojnë trajtimin. Qëndrimi minimal do të jetë nga një deri në dy ditë dhe më pas do të lëshohen në shtëpi. Nuk do të lëmë asgjë rastësisht. Aktualisht, 4 pacientë që po trajtohen jashtë vendit janë në gjendje më kritike. Shpresojmë që

edhe gjendja e tyre të përmirësohet,” tha ministri Taravari.

Në këtë moment, në Shkup trajtohen gjithsej 46 pacientë, nga të cilët 26 ndodhen në Qendrën Klinike (3 pacientë në KARIL, 6 në kirurgjinë plastike, 11 në toksikologji, 2 në pulmologji, 2 në kirurgjinë pediatrike, 1 në kirurgjinë torakale dhe 1 në oftalmologji).

Në Spitalin e Përgjithshëm “8 Shtatori” dhe në Spitalin e Vjetër të Qytetit janë të shtruar nga 10 pacientë.

“Shpresojmë që gjysma e pacientëve nga jashtë të kthehen brenda dy javësh. Disa prej tyre tashmë po i nënshtrohen ndërhyrjeve të tjera kirurgjikale për lëkurën, si në vend ashtu edhe jashtë tij, dhe tashmë po flasim për fazën e rehabilitimit, për të cilën do

të informojmë më tej,” theksoi ministri.

Po ashtu, ministri informoi se një ekip kirurgësh plastikë do të qëndrojë në Koçan për të ofruar mbështetjen dhe terapinë e nevojshme për pacientët që do të jenë në trajtim shtëpiak pas kthimit nga klinikat, duke shmangur udhëtimet e tyre.

“Ne tashmë po punojmë me programet e rregullta në klinikat tona dhe do të vazhdojmë kështu. Sot diskutuam edhe për këtë çështje, pasi shumica e pacientëve janë nga Koçani. Një ekip kirurgësh plastikë do të shkojë atje për të parë se çfarë nevojash kanë pacientët,

në mënyrë që të ndërhyjmë kur është e nevojshme. Spitali i Shtipit tashmë ka katër kirurgë plastikë. Do të jemi në komunikim të vazhdueshëm për t’u dhënë mbështetje, që pacientët të mos kenë nevojë të udhëtojnë, por doktorët tanë të shkojnë dhe t’u ofrojnë

ndihmën e nevojshme,” deklaroi ministri Taravari.

