Taravari: Si president do t’i fal të dënuarit nga rastet e montuara politikisht

MARKETING I PAGUAR POLITIK

Në fushën e reformave në drejtësi dhe shtetit ligjor, kandidati për president Arben Taravari nga Koalicioni VLEN thotë se do të kishte ndalur selektivitetin e drejtësisë, do të kishte penguar rastet e montuara politikisht, por do të kishte falur edhe ata që ishin viktima të, siç thotë ai, atyre rasteve të montuara.