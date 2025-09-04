Taravari për ngjarjen e mbrëmshme në Tetovë: Në këtë shtet po sulmohemi vetëm pse jemi shqiptar!

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, ka dënuar sulmin që ndodhi mbrëmë ndaj dy të rinjve shqiptarë në Tetovë. Sipas tij, në këtë shtet shqiptarët janë të pambrojtur dhe po sulmohen vetëm pse janë shqiptarë.

Postimi i plotë i kryetarit të ASH-së, Arben Taravari:

Në Tetovë janë sulmuar verbalisht dhe më pas janë rrahur dy të rinj shqiptarë sepse sipas agresorëve bëjnë problem që janë shqiptarë…
Përveçse dënoj këtë krim, përveçse kërkoj zgjidhje ligjore urgjente, apeloj në të gjithë insitucionet ndërkombëtare të tregojnë vëmendje në mbrotje të popullit tonë që aktualisht është i përndjekur dhe i pambrojtur në këtë shtet!

