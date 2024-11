Taravari paralajmëron se mund të ketë ndryshime kushtetuese para Vitit të Ri

Ministri i Shëndetësi dhe njiherit edhe njëri krerët e VLEN-it, Arben Taravari, ka deklaruar se ai është optimist se para Vitit të ri do të ndodhin ndryshime kushtetuese, me çka edhe do të hapet rruga për fillimin e bisedimeve me BE-në.

“Do të ketë ndryshime kushtetuese mendoj. Unë jam shumë optimist se deri Vitin e Ri, do të gjejmë mundësi për të..për ndryshimet kushtetuese”, deklaroi Taravari.

