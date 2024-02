Taravari nga Kumanova: Ndryshimi nuk bëhet me BDI-në, ndryshimit do t’i prijë ASH-ja

Kreu i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, sonte nga Kumanova tha se ndryshimit do të ndodhë tek shqiptarët.

“Ata mendojnë se ndryshimi vjen me BDI-në, por ndryshimin e udhëheq Aleanca për Shqiptarët. Sot fillon ndryshimi, por fitorja do të jetë më 8 maj. Ditët numërohen dhe besoj se ky entuziazëm do të qëndrojë edhe më tej. Shumë anëtarë të partive tjera i bashkangjiten ASH-së. Shumë njerëz që skanë votuar më thonë se tani do ta votojnë ASH-në”, tha Taravari. /SHENJA/

