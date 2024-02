Taravari nga Gostivari: Do ta mësojmë BDI-në të rrijë në opozitë

Kreu i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari sonte para qytetarëve të Gostivarit tha se 8 maji fitorja do të jetë e pakontestueshme, raporton SHENJA.

“Fitorja është e pakontestueshme, veç numërohen ditët. 8 maji do të jetë dita 0. Ne të gjithë do të jemi krenar se e kemi shkruar historinë. 8 maji 2024 për shqiptarët sikur 91 në Shqipëri. Bie një parti në opozitë e cila është mbi 20 vite në pushtet. Mirë është të shkojnë në opozitë. Ne duhet t’u ndihmojnë. Ne do t’u tregojmë se si rrihet në opozitë”, u shpreh Taravari. /SHENJA/

