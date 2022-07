Taravari: Nëse është e vërtetë se drejtori ynë është shkarkuar, këtu përfundon tregimi ynë me Arsovskën

Kryetari i komunës së Gostivarit dhe nënkryetar i ASH-së, Arben Taravari, në një deklaratë për “Studio 10” ka deklaruar se protestat para një hoteli privat ose në lagje ku shumica janë shqiptarë janë provokim. Hoteli dy ditë më parë është demoluar nga ana e protestuesve dhe kjo ka qenë e paraqitur në polici.

“Pse pikërisht në atë hotel, nuk e kam të qartë dhe përse pikërisht përsëri dje aty? Nuk arsyetojë shfrytëzim të armës, por të provokohesh, jemi njerëz dhe reagojmë në afekt. Të gjithë do të kishin reaguar njejtë. Ai është anëtarë i ASH-së dhe nëse është shkarkuar këtu përfundon tregimi ynë në Shkup. Nëse është shkarkuar duhet kryetarja, duhet kryetarja të na konsultoj këtë e them në emrin tim. Sot do të kemi takim dhe këtu përfundon bashkëpunimi ynë me Danella Arsovskën. Ajo e ka shkarkuar, dhe jo VMRO-DPMNE”, ka thënë Taravari. /SHENJA