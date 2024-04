Taravari në takim tek Kurti: Një takim shqiptarësh me simbolikë të madhe!

Kandidati për president nga opozita shqiptare VLEN, Arben Taravari ka zhvilluar sot një takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti, i shoqëruar nga djali i Arbër Xhaferit dhe Feta Halimit.

“Tani jemi në Prishtinë për një takim shqiptarësh me simbolikë të Madhe!

Me Ilir Xhaferin pasardhësin e Arbën Xhaferit, me Feta Alimin, trim mbi trima dhe besnik, dhe me Kryeministrin e Republikës së Kosovës, Albin Kurti, i cili është Mbështetës i Kauzës Tonë, Insipirues dhe Shembull i Lëvizjeve të Mëdha!

NDRYSHIMI FILLOI!”, ka shkruar Taravari.

